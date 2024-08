Emocions a flor de pell en els darrers assajos de 'Mar i Cel': "Veure el vaixell en directe ha superat les expectatives"

Dagoll Dagom es troba immersa en els darrers assajos de la nova reposició de 'Mar i Cel', que veurà la llum el pròxim 14 de setembre al Teatre Victòria i que compta en el seu elenc amb la moianesa Clara Renom, l’anoienc Esteve Roig, el bagenc Guillem Ripoll i vinculat a Sant Joan, Abel García. A falta de menys d'un mes per l'estrena, l'equip s'ha traslladat a l'escenari que acollirà l'emblemàtic musical durant cinc mesos. "Veure el vaixell en directe ha estat molt especial, ha superat totes les expectatives", ha expressat a l'ACN Jordi Garreta, l'actor que interpretarà el paper de Saïd. "Ho recordarem sempre", ha afegit. La companyia aprofitarà el nou muntatge per acomiadar-se dels escenaris després de mig segle de vida, tot i que la directora de 'Mar i Cel', Anna Rosa Cisquella, ha admès que l'obra "té recorregut per a més generacions". "Seguirà vigent d'aquí a 40 anys", ha dit.

La quarta reposició de l'emblemàtic musical - estrenat per primer cop el 1988 sota la direcció de Joan Lluís Bozzo,- s'instal·larà al Teatre Victòria des d'aquest setembre fins al mes de febrer del 2025, moment en què la companyia catalana té previst abandonar de forma definitiva els escenaris. De moment, l'espectacle ja acumula més de 122.000 entrades venudes i ha esgotat les funcions destinades a públic familiar.

Dagoll Dagom ultima els detalls del nou muntatge abans de l'estrena al Teatre Victòria el 14 de setembre / DAGOLL DAGOM / Europa Press

"Estem molt contents, mai havíem vist una venda d'entrades així", ha subratllat la directora del muntatge, que ha atribuït la bona rebuda del públic al fet que "serà l'última oportunitat" de veure en directe 'Mar i Cel'. "També crec que l'emoció del musical s'ha traspassat tan de generació en generació que hi ha una gran densitat de gent que, tot i haver-la vist, vol portar nets, fills o nebots", ha remarcat.

Cisquella ha admès que agafar les regnes d'una obra com aquesta "sempre és un repte" però que seguir la direcció original de Bozzo l'ha "alliberat". En tot cas, la directora ha apuntat que la nova versió tindrà "emocions i mirades diferents", especialment per la presència d'un repartiment nou, format per vint intèrprets.

Per als protagonistes d'aquesta reposició, Alèxia Pascual – que encarna el paper de Blanca-, i Jordi Garreta – que farà de Saïd- participar en aquest musical és "una responsabilitat i un honor". "Estem emocionats i amb moltes ganes de començar a navegar", ha expressat Pascual.

Així, han assegurat que formar part de la quarta generació d'actors de 'Mar i Cel' és tota una "responsabilitat", ja que volen "seguir el testimoni" que els han deixat els actors que els han precedit i, a la vegada, generar un "univers diferent". "Creiem que la màgia serà fer-ho des de nosaltres mateixos, sense perdre de vista la feina que han fet", ha insistit Pascual.

En aquesta línia, l'actriu ha demanat al públic que "no prejutgi" tenint en compte les reposicions anteriors. "Volem que intentin connectar amb l'obra actual, recordant els que han passat per l'escenari, però entenent que som intèrprets diferents i que vivim coses diferents, volem que ens vegin vius i orgànics dalt l'escenari", ha subratllat.

El vaixell de 'Mar i Cel' en directe "supera totes les expectatives"

Ambdós actors han reconegut que el moment de veure el vaixell dalt l'escenari va "superar" totes les seves expectatives, ja que fins ara l'equip s'estava preparant a una sala d'assaig. "Arribar i veure'l en directe ens va fer adonar que tot això era de veritat" ha continuat Pascual.

Cisquella també s'ha referit al vaixell, i ha assegurat que els agradaria poder-lo mantenir un cop la companyia es retiri dels escenaris. A més, ha reiterat que 'Mar i Cel' s'ha convertit en "un clàssic" del teatre català i que "hi ha recorregut" perquè les pròximes generacions el tornin a portar a escena. "No és un musical que pertanyi a Barcelona, sinó que és de tot Catalunya i dels Països Catalans", ha dit.

La temàtica del musical, marcada per les constants lluites i l'odi entre religions i creences, segueix mantenint, segons Cisquella "una vigència" en el present. "Per això crec que continuarà sent actual en els pròxims 40 anys", ha sentenciat. Garreta també ha compartit aquesta visió i ha agregat que 'Mar i Cel' és una història atemporal. "Per desgràcia sempre hi ha conflictes entre creences i orientacions de tot tipus", ha lamentat l'actor.

El muntatge actual – basat en l'obra d'Àngel Guimerà- comptarà amb la música d'Albert Guinovart i el text de Xavier Bru de Sala. El berguedà Sergi Cuenca signa la direcció musical i en l’ajudantia de direcció hi ha el manresà David Pintó.

Actes de celebració del 50è aniversari

El nou muntatge de Mar i Cel s'emmarca en l'ampli ventall d'accions preparades per la companyia de cara a la celebració dels seus 50 anys i per compartir amb el públic els records acumulats durant aquest mig segle. Una commemoració que es va inaugurar el passat mes de juliol amb les tres funcions de la gala 'La gran nit de Dagoll Dagom', interpretades al Festival Grec de Barcelona.

Coincidint amb l'estrena de 'Mar i cel', la companyia té previst instal·lar una exposició al vestíbul del Teatre Victòria que relatarà la trajectòria de Dagoll Dagom a partir d'imatges, materials, vestuaris i textos. Així, també han preparat un catàleg amb els moments més significatius de la seva història amb declaracions dels membres de l'equip de direcció de les darreres reposicions.

Pel que fa a la música, la companyia ha editat un LP doble en format vinil amb els seus millors temes.