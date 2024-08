Manresa revisa la història dels refugiats

El 1936 la Guerra Civil va portar a Catalunya aproximadament un milió de desplaçats, dels quals la meitat eren refugiats. A Manresa, es calcula que en van arribar prop de tres mil. Una part de la història contemporània força desconeguda a la ciutat i que serveix com a punt de partida de l’exposició Els refugiats: l’altra cara de la Guerra Civil a Manresa, que es podrà veure gratuïtament a les sales del claustre del Museu de Manresa fins al 29 de setembre. La proposta és part del projecte I tu? Què has fet per la victòria?, organitzat pel projecte Memòria en Xarxa de la Xarxa de Museus Locals. Juntament amb la Diputació de Barcelona i el Museu d’Història de Cerdanyola s’han organitzat 19 exposicions en 19 municipis sobre diferents aspectes de la Guerra Civil. A Manresa, la mostra s’ha centrat en els refugiats i ha comptat amb la participació de l’Associació Memòria i Història de Manresa.

"La rebuda dels desplaçats va començar sent solidària", explica Salvador Redó, president de l’associació. A finals del 1936 va arribar el primer centenar de nens procedents de Madrid: "en van arribar menys dels que s’esperaven i molta gent els volia acollir", continua Redó. De fet, a les vitrines de l’MCM s’hi poden llegir articles de l’època d’El Pla de Bages, diari que el 18 i 19 d’octubre de 1936 es feia ressò d’aquests infants i que, ja el 25 de setembre, exhortava als lectors a col·laborar en el projecte d’assistència "La Llar de l’Infant" per orfes de guerra. Una solidaritat que es veu també plasmada en una de les peces clau de l’exposició: el cartell de l’il·lustrador, pintor i dibuixant manresà Anselm Corrons i Perramon. El pòster mostra un soldat que sosté el seu fill en braços al costat de la seva dona, que plora. "Per la llibertat, deixo el fill... ajudeu-lo" clama. "No sabem si en el seu moment va tenir gaire difusió, però és una crida a la solidaritat amb els qui es queden", diu Redó.

Cartell d’Anselm Corrons, 1936 / Arxiu del Museu Comarcal ed Manresa

Però el 1937 tot va canviar. La rereguarda republicana no pot sostenir l’onada de refugiats de guerra i es passa "de la solidaritat a l'obligatorietat", explica Redó. Una insostenibilitat que es fa palès en dues fotografies de la basílica de la Seu convertida en refugi-menjador.

Interior de la basílica de la Seu de Manresa de finals de 1937 o 1938 / Col·lecció Joan Vila-Masana i Portabella / Memòria.cat.

I aquestes no en són l’únic testimoni. L'exposició compta també amb fitxes inèdites de l’atenció mèdica dispensada als refugiats a l’Hospital de Sant Andreu. Unes fitxes "entorn de les quals gira el nostre discurs", assegura Redó on les històries de mares, embarassades, criatures i ancians "permeten crear una visió real de l’heterogeneïtat del fet". Un fet que una nota publicada pel diari U.G.T. el 1938 porta al present. Dirigida a les dones, la nota adverteix que els discursos de certs sectors pretenen posar a les manresanes en contra de les refugiades. "Ara també hi ha interès a estigmatitzar el qui ve", diu Salvador Redó, "la història es repeteix".

L’exposició clou mostrant dades numèriques recollides el 2022 de la crisi migratòria actual. Les estadístiques desmunten la idea d’Europa com a destí principal dels refugiats: el 76% dels desplaçats fuig primer a països veïns. Una revisió històrica des de la Guerra Civil fins a l’actualitat per visitar a Manresa.

Solidaritat i bel·licisme, les dues cares de la guerra

Cartell de Lorenzo Goñi, entre 1936-39 / Grafos, S.D.P. (Sindicat de Dibuixants Professionals)

La propaganda fou durant la Guerra Civil una de les armes més poderoses per guanyar afiliats a la causa (fos nacional o republicana) i multitud d’artistes es van bolcar en la producció de cartells. Lorenzo Goñi (Jaén, 1911 - Suïssa, 1992), dibuixant reconegut, en feu un de particularment rellevant. El cartell, amb el dibuix d’un soldat ferit de mort, interpel·la al civil amb un acusatori: "I tú? Que has fet per la victòria?" El text, ara ja emblemàtic (i no només per les faltes d’ortografia) és el que Memòria en Xarxa ha escollit per a anomenar el cicle d’exposicions que recorrerà fins desembre dinou poblacions catalanes, entre les quals Manresa.

A la capital del Bages, però, el text d’aquest cartell es contraposa amb el d’Anselm Corrons, on es mostra un pare a punt de marxar al front que demana ajut per al fill que deixa. Una comparació gràfica que oposa dues visons de la guerra: la crida a anar al front de Goñi amb la crida a la solidaritat dels qui es queden de Corrons.