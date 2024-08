Una part del fons documental del fotògraf de la Cerdanya Emili Giménez ja es pot consultar en línia

Una part de l'extens fons documental del fotògraf de Puigcerdà Emili Giménez Garcia (1955 - 2020) ja es troba en línia i es pot consultar i descarregar des de la pàgina web de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya. L'any 2013, el fotoperiodista va cedir les seves instantànies a l'Arxiu Comarcal. Es tracta d'unes 271.900 imatges -unes 15.900 analògiques i unes 256.000 digitals- que des de fa mesos els tècnics del servei d'arxiu treballen en la seva selecció, etiquetatge i descripció i, finalment, la digitalització. Una vegada finalitzat aquest procés, les fotografies passen directament al web, a l'abast de tothom. Les instantànies de Giménez expliquen la història de la Cerdanya entre els anys 1999 i 2016.

El material gràfic de Giménez, disponible a l'Arxiu, és pràcticament tot l'arxiu personal del fotoperiodista cerdà i comprèn una etapa política, social i econòmica efervescent, de Puigcerdà i comarca, que abraça des del 1999 fins al 2016. Les fotografies recullen actes i activitats ben diferents que van des de la vida social del moment, passant per àmbits com el polític, cultural i esportiu de la capital i comarca. També és molt extensa la producció fotogràfica relacionada amb els monuments i el patrimoni cerdà i ampli el volum de les imatges cedides que estan dedicades a la natura, des de paisatges de gran bellesa fins a espais i indrets concrets de la comarca.

La directora de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, Erola Simon, destaca la importància d'aquest fons i el seu valor actual "com a document social, i especialment, el que tindrà en el futur, quan els investigadors vulguin estudiar aquesta època concreta de Puigcerdà i comarca".

La digitalització del fons va començar ja fa mesos i la previsió inicial de l'Arxiu és que tot el material estigui classificat i digitalitzat el mes de març de 2025. Simon recorda que la voluntat és, més endavant, dissenyar i produir una exposició del fotògraf cerdà.

Un apassionat de la fotografia

Giménez va néixer a Yeste (Albacete, 9 d'agost de 1955). Va iniciar-se en el món de la fotografia de ben jove. Entre els anys 1999 i el 2007 fou tinent d'alcalde i regidor de cultura de l'Ajuntament de Puigcerdà. Abans d'aquesta etapa, durant i després -a finals dels anys noranta-, va començar a fotografiar actes i esdeveniments locals tant de Puigcerdà com d'altres pobles de Cerdanya. L'any 2008 fou nomenat cap de premsa de l'Ajuntament de Puigcerdà, càrrec que va ocupar fins al 2011/2012.

Com a fotògraf ha publicat en múltiples diaris i revistes, la majoria dels quals vinculats amb la Cerdanya i el Pirineu, com ara Regió 7, Segre, Periòdic d'Andorra, Diari de Girona i les revistes Viure als Pirineus, Pànxing, Reclam, Cadí-Pedraforca, ERA o Revista de Girona entre d'altres. També, va col·laborar estretament amb les institucions de la comarca, com el mateix Arxiu, múltiples ajuntaments de la Cerdanya o el Museu Cerdà.