Una exposició recupera el llegat de dones artistes de Manresa de finals del XIX i principis del XX

L'art femení ha quedat sovint amagat sota els grans noms dels artistes masculins però els membres del GREHVAT.0 (Grup de Recerca Humanística de Cal Gravat a km.0) s'han proposat canviar-ho i han tret a la llum, en una exposició inèdita al Casino de Manresa, l'obra d'una cinquantena de dones artistes nascudes o vinculades amb la capital del Bages de finals del segle XIX i principis del XX. La mostra es titula Pioneres. Les arrels femenines en l'art manresà i es podrà veure gratuïtament des del 29 d'agost fins al 27 de setembre. L'exposició s'ha presentat avui en una roda de premsa on hi han participat la regidora de Cultura i Llengua Tània Martínez Infante; el comissari de l'exposició i coordinador del grup GREHVAT.0, Ovidi Cobacho Closa i la Stefania Baiasu, membre del grup GREHVAT.0.

Dones artistes, vinculades amb Manresa i nascudes entre 1877 i 1937. Aquestes són les tres condicions que les cinquanta-dues pioneres al Casino havien de complir per veure la seva obra exposada al Casino. O per què la veiguéssin els seus amics i familiars: de les vuitanta-dues dones de les quals se n'ha rastrejat alguna activitat artística entre finals del segle XIX i principis del XX nomès en queden nou vives. Una de les quals és la fotògrafa Rosalina Camps.

El punt de partida de la mostra es troba en el Treball de Recerca del treball Les dones artistes a Manresa (1930-1963) d'Alba Quirós López (Institut Cal Gravat) que, tutoritzat per Ovidi Cobacho (comissari d'aquesta exposició), va ser premiat l'any 2020. "Ens va fer saltar una alerta", explica Cobacho, "però quan comences no saps què et trobaràs". Els membres del GREHVAT.0 van començar el seu treball d'investigació el setembre de l'any passat i van estar recopilant dades sobre el llegat artístic femení manresà fins Setmana Santa. "Vam començar amb una desena de noms", diu Cobacho però el rastreig de documents periodistics de l'època (articles d'El Pla de Bages o de Pàtria, per exemple) i la recerca en arxius físics comarcals (el del Bages i el de Barcelona) i virtuals (el Trencadís) els va portar a descobrir centenars de documents i pràcticament un miler d'obres, de les quals 120 es poden veure a la mostra. "El treball d'investigació ens va donar una perspectiva del context històric", explica Stefania Baiasu, membre del GREHVAT.0, "però el pas més important va ser el treball de camp", que va dur-se a terme durant els mesos de maig i juny. 45 entrevistes amb artistes i familiars i més de 10 trobades amb agents del món cultural van portar als estudiants a iniciar "una cerca rocambolesca", com la defineix Baiasu, per acostar-se a la vida, obra i identitat d'aquestes dones manresanes que havien caigut en l'oblit. Com Anna Farré Navarro, que il·lustra la imatge de l'exposició o la també pintora Pilar Planas.

Artistes de totes les disciplines

Inicialment, el projecte es va orientar a l'art pictòric. "Volíem veure la representació de les dones en la pintura moderna", diu Cobacho. "Fins al segle XIX a Manresa la majoria de la pintura era per encàrrec", continua el comissari, "la pintura de caballet era molt escassa". Per aquest motiu, la cronologia es va acotar als incis de l'impressionisme (finals del segle XIX) moment en què "eclosiona la pintura com un gaudi". De fet, la primera obra que s'hi exposa és un quadre que retrata a una artista pintant, amb un caballet, al Passeig del Riu de Manresa. "Il·lustra el què és l'exposició", assegura Cabacho i "ens parla de la manera de fer art manresà". La mostra, però, conté des d'obres pictòriques de tota mena, peces escultòriques (en pedra, forja, buidat de bronze, ceràmica o argila), fotografies, vestits i art tèxtil i fins i tot textos d'àmbit literari: "la majoria de dones tenien sensibilitat per més d'una disciplina artística", explica Cobacho, que reconeix haver trobat moltes poesies.

Una quantitat d'art heterogeni que calia ordenar d'alguna manera. Una de les prioritats de l'exposició era, assegura Cobacho, "posar en diàleg les artistes". La mostra, que conté obres de 47 col·leccions diferents, només dues de les quals són públiques (la dels museus de Manresa i d'Arenys de Mar) i s'ha dividit en vuit àmbits temàtics que, tot i mostrar peces molt eclèctiques, aconsegueixen unir-les entre elles. Una unió que es veu ja al vestíbul de l'exposició on hi ha escrits els noms de les vuitanta-dues dones. Dones amb biografies molt diverses que, en la majoria dels casos, no van poder dedicar-se a l'art. Però que sí van tenir una certa rellevància en el panorama artístic manresà del segle passat: "moltes van estudiar a l'escola d'Arts i Oficis de Manresa", diu Cobacho, una escola que, a causa de la gran demanda, "va haver d'impulsar una assignatura de dibuix artístic per a dones", afegeix. Tanmateix, moltes d'elles, pintores durant la juventut, van deixar enrere l'art en casar-se i ser mares. Però no se'n van oblidar: "moltes hi tornaven a la vellesa i, en algun cas, a l'exposició es poden veure les seves primeres i útimes obres", diu el comissari.

L'exposició es podrà veure al Centre Cultural del Casino de Manresa fins el 27 d'octubre i comptarà amb dues visites comentades el 13 i 27 de setembre i l'11 i el 25 d'octubre a les 19 h. Igualment, tal com ja s'ha fet amb es últimes mostres, la visita del dia 27 de setembre estarà adaptada al llenguatge de signes. A més a més, Pioneres ha organitzat també el cicle de conferències Parlem d'art, que proposa tres actes el 18 i 26 de setembre i el 3 d'octubre a les 19 h. L'exposició espera marcar un precedent en la investigació i difusió de l'art femení.