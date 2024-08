El Kursaal programa una nova funció de "Golfes"

Els espectadors que encara no hagin vist l'obra de teatre Golfes tindran una nova oportunitat de fer-ho el diumenge 1 de setembre, a les 21.30 h, en el marc de la Festa Major de Manresa. La sala petita del Kursaal acollirà el muntatge escrit per Àngels Fusté, que va exhaurir les localitats disponibles per a les dues funcions del dijous 29 d'agost. Les entrades per aquesta nova sessió es posaran a la venda el dimarts 27 d'agost a les 11 h del matí, tant a les taquilles com a la pàgina web www.kursaal.cat.

Golfes és la posada en escena del text guanyador del Premi Galliner de textos teatrals, una de les distincions que es lliuren anualment dins els Premis Lacetània. Dirigida per Jordi Gener, l'obra de Fusté -que n'és una de les actrius juntament amb Montse Segon, Montse Sala, Sílvia Suñol i Rosalia Jiménez- es va estrenar a principis de març i les dues funcions van exhaurir tots els tiquets.

A conseqüència de la gran resposta del públic, es van programar dues funcions més per la Festa Major, amb el mateix resultat a la taquilla. Les entrades de la nova funció valdran 12 euros, 10 euros amb el Carnet Galliner, els majors de 65 anys i els menors de 30.

Golfes presenta cinc dones en la cinquantena que ocupen un edifici que ha d'anar a terra. Retrobar-se després d'uns quants anys sense veure's provoca l'enyor dels temps passats, fa fluir anècdotes i records però també crea el caliu per a una conversa sobre les decisions preses al llarg de la vida. L'amistat recuperada és l'espai en el que s'expressen les frustracions, els complexos i les renúncies acumulades per cadascuna d'elles.

Les cinc actrius fa nou anys que integren el grup d'adults de Manresa Teatre Musical i l'estiu de l'any passat van decidir que volien fer un projecte propi per parlar de la seva pròpia realitat de dones de cinquanta anys que no volen tancar-se en la previsibilitat i desitgen obrir la porta a noves experiències. Fusté va recollir aquest anhel i en va fer una dramatúrgia. A més de les quatre funcions esmentades, l'obra es va representar el 8 de març a Castellbell i el Vilar.