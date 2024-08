La Festa Major incorpora Oxigen, un esdeveniment musical que neix de la nova entitat #MANRESANOESGRISA

La Festa Major de Manresa incorpora enguany una nova experiència música electrònica al programa. Es tracta de "Oxigen Music: un respir de Felicitat Musical". Organitzada per la nova entitat #MANRESANOESGRISA, i amb el suport de l’Ajuntament, aquest acte tindrà la música electrònica com a protagonista i combinarà l’experiència sonora amb la visual.

El nou esdeveniment tindrà lloc a la placeta de la Mel, situada a la confluència entre els carrer d’Urgell i de la Mel, el divedres 30 d’agost, a partir de les 7 de la tarda. Des d’aquella hora, l’espai acollirà una selecció de DJ’s i artistes de música electrònica, oferint diverses sessions que van des del Deep House fins al Techno, passant per altres subgèneres. La cap de cartell serà la reconeguda DJ barcelonina Agatha Pher. El programa de la jornada es completarà amb l’actuació de la també barcelonina Nönö, el duo manresà 2Mistiks, Clikman i Doctorrorror, també de Manresa.

L’esdeveniment també comptarà amb visuals innovadors, que inclouran projeccions, làsers i instal·lacions lumíniques que se sincronitzaran amb la música per contribuir a la creació d’una atmosfera única i estimulant.

Aquesta experiència anirà acompanyada d’una selecció de gastronòmica amb opcions per a tots els gustos i que estaran a la mateixa placeta de la Mel.

#MANRESANOESGRISA, una nova entitat per promoure música i cultura

La nova Associació #MANRESANOESGRISA està formada per persones voluntàries i té com a finalitat principal promoure i difondre activitats culturals i musicals, organitzant esdeveniments, tallers, concerts i altres esdeveniments relacionats amb la música i la cultura.

La missió de l’entitat és crear espais inclusius on la cultura i la música siguin accessibles per a tothom. També té per objectiu ser un referent cultural a la ciutat, promovent la diversitat i la innovació en totes les activitats que organitzi.