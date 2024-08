El rock més eclèctic celebra deu anys a Igualada

Des de fa deu anys, a Igualada, es reuneixen grups de rock i s’organitza un festival: l’Igualada Rock City. La iniciativa la va tenir Ricard Fuster quan va decidir fer tocar a sis grups emergents d’Igualada l’any 2013. El festival ha anat creixent i aquest any, té dues novetats: una furgoteca de paella i un dj. per final.

"De petit, anava a l’Anòlia, un festival obert a tothom i molt popular que em va donar a conèixer molts grups de rock" , explica Fuster. Però el festival va anar perdent la seva essència i Fuster es va decidir a crear el seu propi festival. Després d’una segona edició difícil de sostenir econòmicament, la iniciativa va passar a formar part del programa de festa Major. "L’ajuntament ens va voler escoltar", diu Fuster, "i ara la seva ajuda econòmica és bàsica". El festival és gratuït, es manté gràcies a la barra i al finançament d’empreses privades que actuen com a mecenes de l’escena rock a la Catalunya central.

La seva prioritat és tenir un caràcter popular que doni visibilitat a tota mena de rock. Per aquest motiu, la programació presenta sempre una oferta eclèctica que permet escoltar, aprendre i comparar diferents estils de rock. "Jo animo a tothom a venir, tant si els agrada el rock com si no", afirma Fuster. Enguany, el primer concert és amb The Lizards (21 h), "un grup més clàssic en una hora en què hi haurà públic familiar", continua Fuster. El segon grup, Blowfuse (22.05 h) és oriünd d'Igualada "tot i que es mouen sobretot a l’estranger". Les gallegues Bala (23.20 h) canvien la tònica del festival i busquen un públic més de nínxol "que li agradi el soroll", diu. Els últims seran Angelus Apatrida (00.22 h) en un concert de metal que "serà el que reunirà més gent".

Enguany, el festival acabarà amb el dj. Dani Sadurní punxant rock. Un dj. que, a més, forma part de l’associació Hardcore Hits Cancer, una ONG que lluita contra el càncer infantil, molt vinculada al festival. "HHC recapta diners en actes de música rock. Ho fan des de la zona de merch, vital per als grups. Nosaltres estem encantats de col·laborar-hi", assegura Fuster.

A les 21 h la Nova York dels 70 amb The Lizards

The Lizards / Imatge Promocional

La tríada barcelonina farà el concert d’obertura de l’IRC d’enguany amb una actuació de pur rock’n’roll. El grup s’ha guanyat al públic i a la crítica amb un so heretat de Ramones, Dead Boys, Motorhead o Dictators i que transporta a l’oient a la Nova York dels anys 70. Un grup de rock clàssic apte per a un públic més familiar i heterogeni. Avui, 21.00 h.

A les 22.05 h el hardcore punk torna amb Blowfuse

Blowfuse / Imatge Promocional

Cinc anys després del seu primer concert a l’IRC, festival que els ha vist créixer (i que ha crescut amb ells), Blowfuse torna a tocar a Igualada. Influenciats per l'onada del punk rock dels 80 i 90 i per grups com Green Day, Jane’s Addiction, Offspring o Bad Religion afegeixen al seu característic hardcore el so del grunge i del rock alternatiu. Avui, 22.05 h.

A les 23.10 h Rock dels 90 i lletres Punk amb Bala

Violeta i Anxela de Bala / Imatge Promocional

L’Anxela (guitarra i veu) i la Violeta (bateria i veu) són Bala i arriben a Igualada des de Galícia - i després d’una gira internacional- amb el seu 4t disc: Besta. Distorsions de guitarra, potència a les baquetes i unes lletres punk molt actuals que simpatitzen i empatitzen amb el públic fent molt soroll. Un duo que podria ser-ne, també, cap de cartell. Avui, 23.10 h.

A les 00.20 h Angelus Apatrida, el cap de cartell

Angelus Apatrida, caps de cartell d'aquesta edició / Imatge Promocional

Després de diversos intents, l’Igualada Rock City ha pogut quadrar agendes i portar a un dels millors grups de metal (si no el millor) del moment. Una banda exigent amb un xou professional i un públic fidel que esgota les entrades allà on toca i que ve a Igualada amb el seu últim disc, Aftermath, 3a posició dels més venuts a Espanya el passat octubre. Avui, 00.20 h.