«Casa en flames» és el film en català amb més espectadors en els 25 anys del Bages Centre

Amb més d’11.300 espectadors, el fenomen Casa en flames, que ja fa dues setmanes havia superat el públic d’Alcarràs a Manresa, s’ha confirmat definitivament com la pel·lícula més vista en català des de l’obertura, el 1999, del Multicinemes Bages Centre, tant pel que fa als films en versió original catalana com els doblats en la llengua de Fabra. Aquests més d’11.300 espectadors converteixen el multisales manresà en el tercer que aporta més públic a Casa en flames del país, darrere de dos cinemes barcelonins, el Verdi i el Renoir.

Si arribar als 8.000 espectadors de la producció de Carla Simón era ja una xifra «excepcional», com subratlla el gerent del multisales, Jordi González, superar els 11.000 és tota una fita. De fet, amb dades de dimecres, el film de Dani de la Orden, estrenat el 28 de juny, ja l’havien vist a Manresa 11.300 persones -3.000 més que Alcarràs- i continuava «omplint moltes de les seves sessions», apunta González, en especial en els horaris de vespre quan el multisales aplica descomptes. Però no només. Ahir, la corrua de públic continuava.

Com explicava el gerent del Bages Centre a aquest diari, les raons de l’èxit d’aquesta comèdia dramàtica dirigida al públic adult s’ha de trobar en l’oportú moment de l’estrena (l’estiu és temporada alta per als cinemes), un gènere escàs precisament en època estival (dominat pels films infantils i blockbusters) i per un acurat i continuat boca-orella per a una pel·lícula de qualitat de recorregut comercial.

Or i plata: una raresa

En el rànquing facilitat pel cinema manresà dels films més vistos des de la inauguració del multisales, en les dues primeres posicions se situen dues produccions en versió original catalana: Casa en flames i Alcarràs, en realitat tota una raresa perquè, en els darrers anys, l’animació -doblada- «és el gran motor pel que fa al gruix dels espectadors que tria les sessions en català», remarca González. En el rànquing queda ben clar: deixant de banda els dos films catalans, la resta de pel·lícules amb més públic en català són d’animació (Del revés 1 i 2, Chicken Little o Minions: L’origen de Gru) excepte un altre fenomen recent: Barbie que, amb 5.135 espectadors, es va convertir el 2023 en la pel·lícula amb més espectadors en català a Manresa. I Casa en flames, aquest 2024, ja els dobla. El 2022, el podi el va coronar Alcarràs, un títol que va trencar la complicada dinàmica viscuda després de dos anys de pandèmia.

Els èxits de «Del revés»

La tercera i la quarta posició del rànquing són pels dos films de Del revés. El primer, estrenat el 2015, va sumar 7.450 espectadors i el segons, estrenat el 19 de juny d’enguany, haurà aportat 6.850 espectadors en les sessions doblades al català. La pel·lícula, un dels èxits d’aquest any ara ja només es pot veure en castellà. «Del revés 2 ha funcionat molt bé en la versió doblada i ha entrat com una fletxa en el rànquing dels films més vistos. De fet, de les quatre primeres posicions de la llista, dues són estrenes d’aquest 2024, consolidant l’aposta pel cinema en català de l’equipament dels darrers anys», remarca González. Els films en català suposen, depenent de l’any i de les produccions, entre el 10 i el 15 % dels espectadors anuals del multisales manresà, una de les places fortes d’espectadors en català. En els films familiars i/o d’animació, apunta González, aquest percentatge pot pujar fins al 20 %. Segons dades de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) entre el 2017 i el 2021, el Bages Centre ha sumat 107.000 espectadors en català.

Més espectadors en català del país

El 2022 el Bages Centre es convertia (com va explicar aquest diari el desembre del 2023) en el cinema del país amb més espectadors en català: més de 27.000 persones van triar la trentena de films originals o doblats al català. «Del circuit comercial al país som el cinema que més pel·lícules projecta en català, siguin versions originals i doblades i el que té més públic», apunta González.

Des del 2012, quan les grans ‘majors’ nord-americanes i el Gremi d’Exhibidors van pactar l’estrena anual de 25 títols doblats al català i tot i no haver-se complert mai, pel cinema manresà han passat, diu el gerent del multisales, pel· lícules per sobre del llindar dels 4.000 espectadors: a més de les del rànquing, títols com Els increïbles (2018) o Frozen 2 (2019). O la quasi imbatible Del revés (2015). Les pel·lícules de la saga Dragon Ball, que han aplegat en els darrers anys uns 8.000 espectadors.

Del 2015 fins ara, un dels films originals en català amb més espectadors ha estat, explica González, Barcelona nit d’hivern (2015), també de Dani de la Orden i protagonitzat pel manresà Miki Esparbé, amb 3.700 espectadors; El mestre que va prometre el mar (2023), de Patrícia Font, amb 3.200 o Incerta glòria (2017), d’Agustí Villaronga, amb 3.100. Quant a films doblats i fora del gènere d’animació, la pel·lícula dels darrers anys amb més públic ha estat Indiana Jones i el dial del destí (2023), amb uns 2.400 espectadors.