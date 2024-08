El regal d'aniversari més inesperat de Josep Tomàs Cabot

A punt de fer 94 anys, efemèride que tindrà lloc aquest proper dimarts, dia 27 d’agost, Josep Tomàs Cabot va rebre d’una colla d’amics un regal anticipat en forma de notícia. Televisió Espanyola ha penjat a la seva plataforma digital RTVE Play els cinc episodis de la sèrie de televisió que es va estrenar el 1966 basada en La reducción, la seva segona novel·la (1963). Així mateix, ha rescatat per posar-la a l’abast de la ciutadania una entrevista que el circuit català de l’ens estatal va fer a l’escriptor manresà el 1976 per repassar la seva trajectòria coincidint amb l’emissió a la petita pantalla de l’adaptació al format televisiu de la seva primera ficció, El piquete (1960).

«Gaudeixo molt de l’amistat», va reconèixer Tomàs Cabot dimarts passat a la tarda en una trobada privada i festiva amb quatre bons amics al seu domicili particular en la qual no va faltar l’atrezzo de les celebracions d’aniversari i un parell d’ampolles de cava per brindar. Tot i que encara queden uns dies per la data assenyalada, els escriptors Jordi Estrada i Llorenç Capdevila, l’editor Jaume Huch i l’investigador Joaquim Aloy, ànima del portal memoria.cat, van visitar el periodista i historiador per fer-li saber la bona notícia de la incorporació dels dos documents audiovisuals a l’arxiu digital de RTVE.

Josep Tomàs Cabot va publicar La reducción el 1963 amb l’editorial Destino i, tres anys després, es va enregistrar una sèrie per a la televisió de cinc capítols que ara estan disponibles a la plataforma gratuïta RTVE Play. Dirigida per Alberto González Vergel, la ficció audiovisual va portar a les llars espanyoles l’adaptació d’una novel·la que tracta sobre les problemàtiques de les missions jesuïtes d’indis guaranís al Paraguai -anomenades ‘reducciones’- al segle XVII. El moll de l’os del conflicte que planteja l’obra, on també hi ha la qüestió de la diferència de mirades entre generacions diferents, és l’ús de les armes o del pacifisme en la resposta que els missioners es plantegen per replicar els atacs que reben els indígenes i la seva pròpia missió per part dels traficants d’esclaus.

Tal com planteja Jordi Estrada en un article que va publicar a la revista El Pou de la Gallina, podria ser que Robert Bolt conegués La reducción i s’hi hagués inspirat a l’hora d’escriure el guió de La misión, la coneguda pel·lícula de Roland Joffé protagonitzada per Jeremy Irons i Robert De Niro i que conté la inoblidable banda sonora d’Ennio Morricone. Un dels exemples que cita és la similitud entre el passatge literari del missioner basc que atreu els guaranís tocant la flauta i l’escena del film on el missioner Gabriel, interpretat per Irons, encisa els nadius amb l’oboè. Una semblança notable.

En el repartiment de la sèrie de cinc capítols hi figuren noms carismàtics de la història del cinema espanyol com Carlos Lemos, Jaime Blanch, José Caride i Pepe Martin. El rescat de La reducción ha tingut la col·laboració inestimable del també manresà Jordi Jané, periodista que des de fa anys treballa a l’organisme públic. Així mateix, també és d’accés lliure l’entrevista que se li va fer a Tomàs Cabot el 23 de desembre del 1976 en el programa d’informació cultural Barcelona RTVE, presentat pel realitzador Roger Justafré. En aquella ocasió també hi va ser present Josep Maria Acarín, que va adaptar la novel·la per a la televisió. Lúcid i excel·lent conversador, Tomàs Cabot va reconèixer que no recordava el reportatge i es va mostrar sorprès davant de les imatges que va poder contemplar en els dispositius mòbils.

Durant els nou minuts de l’entrevista, Tomàs Cabot va repassar la seva trajectòria, que inclou el pas per la facultat de Medicina i, posteriorment, la de Filosofia i Lletres. El manresà va treballar com a periodista i docent i va dirigir la revista Historia y vida. El Piquete, una novel·la del 1960 que Edicions de l’Albí va publicar el 2004 traduïda al català amb el títol Escamot d’afusellament, tracta sobre l’execució d’uns soldats ordenada de manera arbitrària pel general Tomàs de Zumalacárregui en el context de la primera guerra carlina.

