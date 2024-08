Rutes assequibles perquè tothom pugui descobrir el país

«Som a la Catalunya central i aquí el concepte agafa un significat estricte»: amb aquesta frase tan explícita convida César Barba els lectors del llibre Rutes circulars fàcils a trescar per la serra de Pinós. Un dels 35 itineraris que ressenya en una obra que abasta tot el país i que té la particularitat, com indica en el títol, d’adreçar-se a tothom perquè les rutes són assequibles a petits i grans.

«Què entenem per rutes fàcils?», es pregunta Barba: «són recorreguts que no presenten dificultats tècniques, ni passos exposats, ni trams amb obstacles importants. Si bé algunes de les rutes poden tenir un ascens destacat, el desnivell mai no serà un impediment per completar-la». Com en tota bona guia, cada ruta inclou la fitxa amb la informació essencial: el tipus de recorregut, el punt de partida que és, alhora, el d’arribada, la distància, el desnivell i el temps aproximat que tardarà l’excursionista a fer la volta.

"Rutes circulars fàcils", de César Barba. Sua Edizioak. 186 pàgines. 20.40 euros. / SUA

«En les rutes proposades visitarem espais naturals de gran valor ecològic i un patrimoni arquitectònic i cultural que amaga esglésies, castells, conjunts arqueològics i pobles medievals que són el bressol d’una cultura mil·lenària», escriu l’autor en la introducció. En aquest sentit, en l’esmentat itinerari per la serra de Pinós, d'11.1 km, el traçat comença al santuari de Santa Maria de Pinós -datat entre els segles XII i XIV-, regala unes belles vistes de Montserrat, passa per la fita que indica que el visitant es troba al centre geogràfic de Catalunya, creua el bosc «que encara no s’ha refet del tot del gran incendi del 1995», s’arriba al bonic poble de Pinós i es continua fins al santuari, novament.

El llibre de César Barba inclou sis itineraris per la Catalunya central: entre l’Alt Urgell i la Cerdanya, convida a voltar pels dominis històrics del Baridà; a l’Anoia fa ruta per diversos salts d’aigua entorn de Canaletes (Cabrera d’Anoia); del Bages en destaca els camins transhumants; del Berguedà proposa unir el santuari de Queralt i Espinalbet; i del Solsonès, a més de la serra de Pinós, també ens fa conèixer la mola de Lord.

