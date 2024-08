"Ho confessem, vam plorar tots, però això és una comèdia"

Angle Mort és una metàfora del punt cec d’un automòbil, aquell que et pot conduir a un sinistre. En aquest cas, és el punt cec de l’Andreu (Ramon Godino), el cap de la start-up on treballen la Diana (Berta Bähr), el Carles (Antonio del Valle) i la Bea (Rafaela Rivas). Els números no quadren i l’Andreu es veu obligat a prendre la decisió d’acomiadar un dels tres empleats. L’obra que signa el surienc Roc Esquius amb Sergi Belbel se succeeix en dos plans: un de gesticulat (mut) i un de dialogat; i en dos espais: el despatx de l’Andreu i la sala d’espera. Una mateixa obra dues vegades. Després de la representació de celebració, dijous, els quatre protagonistes explicaven la seva experiència en un muntatge que ha arribat a les 100 funcions.

L'art de fer riure cent vegades

La Sala Versus Glòries va celebrar dijous una funció molt especial: la representació número cent d'Angle Mort. La comèdia condueix als actors a les portes d'un atac de nervis (especialment a l'Andreu, el director en cap de l'start-up que fa d'escenari). Al públic, en canvi, li regala una catarsis en forma de riure. Entre melons i maracujàs, arxius encriptats, càmeres, micròfons i amors inconfessables, la Bea, el Carles i la Diana parodien una situació que, malauradament, potser tothom viurà alguna vegada: un acomiadament. I, a més, improcedent.

El dilema cap-treballador es materialitza en un efecte mirall entre el despatx i la sala d'espera. L'obra es representa dues vegades: en una parla el despatx i gesticula la sala. En l'altra, a la inversa. El silenci entre les dues és el punt cec que la fa còmica. I, tot i que l'espectador veu cada escena dues vegades, l'angle mort continua fent-li gràcia. El secret? El perfecte reflex que es crea entre el despatx i la sala d'espera, entre la mímica i el diàleg.

El riure número cent es va celebrar, dijous, amb pastís, amics, familiars i més d'una ampolla de cava.

Pastís de celebració rpartit, dijous, entre el públic i els actors / Mar Peñarroja Paz

Antonio del Valle, Berta Bähr, Ramon Godino i Rafaela Rivas

Havíeu fet mai una obra que arribés a 100 funcions?

Antonio del Valle: Sí, moltes vegades. He tingut la sort de formar part de produccions que han durat molt, de gires grans. Però sempre fa molta il·lusió i avui [dijous] estem molt contents

Berta Bähr: Era pràcticament la primera obra que feia.

Rafaela Rivas: Jo no havia fet cent funcions de cap obra. I és veritat el que diu l’Antonio, que fa moltíssima il·lusió.

Ramon Godino: Jo vaig fer-ne una que va passar de cent.

100 funcions i encara amb il·lusió?

Rivas: Il·lusió, nervis i et diré més: encara descobrim coses. Hem estat fent bolos en altres sales, algunes a la italiana [una sola grada per al públic] i ha sigut tornar a la sala de doble grada després i trobar-hi matisos nous. És molt bonic, l’obra encara està viva.

Bähr: Jo m’ho passo millor.

Canvia molt segons la sala?

Godino: A la italiana, el públic queda lluny i pots actuar a l’esquena. Aquí no tens escapatòria, no pots fer cap burrada sense que et vegin...i riure! A mi avui se m’ha escapat una mica...

Del Valle: I a mi!

Com rep el públic una obra de dues hores?

Rivas: No són ben bé dues hores.

Del Valle: Que la gent no s’espanti! No son dues hores, és una hora quaranta-cinc!

Rivas: I passa molt ràpid!

Godino: Aquesta obra va arribar a durar dues hores vint.

Del Valle: A més, hi ha tants riures del públic que s’hi afegeixen minuts. El públic és el cinquè actor o actriu d’aquest muntatge.

Com s’ha preparat?

Rivas: Va ser una feina d’equip i vam estar assajant un mes i mig o dos. El Lluís Elías (director), el Marc Menéndez (ajudant de direcció) i el Pau Zurriaga (assistent de moviment) ens van ajudar moltíssim. Quan comences penses: és impossible. T’explota el cap. Però ara, després de cent funcions, dius: clar que es pot fer!

Bähr: Al principi vam plorar. En moments difícils els quatre vam dir ‘ jo no serveixo’. Però al final mira, sí.

Godino: Ho confessem, vam plorar tots, però això és una comèdia.

Us va sorprendre el text?

Godino: Et diem la veritat? El text l’anàvem rebent de mica en mica. No sabíem què estava passant ni què venia després. Ens ho tenien amagat.

Del Valle: Un Joc de trons, vaja.

Bähr: Quan el vaig llegir vaig pensar: val, sí. Però quan em vaig posar a lloc... boig.

Rivas: En el primer text hi ha la part del despatx i després tota la de la sala. Jo per estudiar anava canviant d’espai i havia d’anar endavant i endarrere.

Què és el que més us agrada del vostre personatge?

Del Valle: El ritme. Tot i que aparentment el Carles és tímid i apocat, té un ritme desenfrenat. Viu amb una intensitat increïble tot el què li passa, que és molt. A mi em torna boig perquè soc una mica així, ja m’agrada el ritme accelerat.

Bähr: Del meu m’agrada que no té res a veure amb mi. Va pujadíssima, diu el que vol i es caga en tothom… jo en soc incapaç, no he cridat mai a ningú. Però em permet treure el que mai trauria. A més, la Diana és més dolça del què sembla. És la única que lluita per tots.

Rivas: De la Bea m’agrada la seva sensibilitat, veu bellesa a tot arreu. I aquest patiment. La Rafaela d’abans era així també, molt patidora. M’agrada la força que treu al final, l’empoderament, la sororitat i com es deixa emmirallar una mica per la Diana; en el fons, l’admira moltíssim.

Del Valle: I a tu, Ramon? Què t’agrada del teu fill de …

Godino: A mi em fa gràcia perquè jo també soc el típic que patiria per fer fora a algú. I jo crec que l’Andreu pateix molt. A més fa cara de tontet i a mi aquests pobres innocentets m’agraden molt.

Rivas: Tan innocent no sé jo…

Com definiríeu l’obra en una paraula o frase curta?

Bähr: Bogeria

Rivas: Adrenalina.

Godino: Gaudi.

Del Valle: És molt original.

Què li dirieu al públic?

Godino: Si us ha agradat parleu-ne, i si no... segur que teniu altres temes de conversa.

Del Valle: I etiqueteu-nos!