Barcelona tindrà una tardor calenta

La tardor es caracteritzarà en els grans equipaments expositius de Barcelona per la transició entre les mostres que venen de l’estiu i encara estan en cartell i les propostes que arribaran fins a l’hivern i es perllongaran durant les primeres setmanes del nou any. La cita anual amb el World Press Photo al CCCB, la prometedora exhibició sobre els artistes catalans al París del tombant de segle que farà el Picasso, la redescoberta d’Eveli Torent a la Barcelona d’Els Quatre Gats que abordarà el Museu Nacional d’Art de Catalunya i la mirada en profunditat a l’obra del destacat fotògraf Henri Cartier-Bresson que convidarà a fer el centre KBr de la Fundació Mapfre són algunes de les cites imperdibles per als darrers mesos del 2024.

Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Pablo Picasso, Joaquim Sunyer, Laura Albéniz i Lluïsa Vidal són alguns dels creadors que van fer via cap a la capital francesa a finals del segle XIX i principis del XX. L’exposició De Montmartre a Montparnasse. Artistes Catalans a París (1889-1914), que acollirà el Museu Picasso entre el 22 de novembre i el 30 de març, recorrerà els trajectes d’una sèrie de pintors, músics, escriptors i altres figures de la cultura catalana que van voler ser a l’epicentre del panorama artístic internacional.

Abans, però, i fins al 6 d’octubre, hi ha temps per visitar Fernande Olivier, Pablo Picasso i els seus amics, que proposa superar la visió que tenim d’ella com a parella de l’artista. A través de l’escriptura, Olivier va lluitar per l’emancipació.

La línia de recerca del Museu Nacional d’Art de Catalunya es concretarà a partir del 17 d’octubre -i fins al 16 de febrer- en una exposició sobre l’artista badaloní Eveli Torent. Després d’iniciar-se en els cercles d’Els Quatre Gats, on va conèixer altres pintors com Anglada Camarasa, Mir, Casagemas i el mateix Picasso, qui li va fer tres retrats al carbó, Torent va viatjar a París i, el 1914, es va instal·lar a Nova York i es va relacionar amb la maçoneria. Cinc anys després va tornar a Barcelona i va fer de professor d’art decoratiu i dibuix. El penúltim dia de l’any obrirà el Nou espai Mestre de Cabestany, amb peces romàniques procedents del monestir de Sant Pere de Rodes.

Queden pocs dies, però val la pena insistir-hi: fins a l’1 de setembre es pot visitar Una epopeia moderna, la mostra que el museu dedica a Suzanne Valadon, un nom foragitat dels discursos hegemònics -i patriarcals- de l’art. Fins al 20 d’octubre, Adolf Fargnoli. Del noucentisme a l’avantguarda, que descobreix un artista gironí expert en la talla de fusta.

Un altre plat fort de la tardor serà MiróMatisse: més enllà de les imatges, que estarà a la Fundació Miró del 25 d’octubre al 23 de febrer. Després de posar de costat les trajectòries de Miró i Picasso, el centre explorarà les relacions entre les obres del català i Henri Matisse, en un projecte coorganitzat amb el Musée Matisse de Niça.

Fins aleshores, l’edifici de Sert, presenta Els nostres fantasmes viuen al futur, del vietnamita Tuan Andrew Nguyen. Fins al 24 de setembre, l’obra reflexiona sobre la guerra amb escultures fetes amb bombes i projectils d’artilleria.

El Museu Tàpies, nova denominació de l’antiga Fundació Tàpies, va inaugurar fa un mes Antoni Tàpies. La pràctica de l’art, una proposta que estarà en vigor fins al 12 de gener. L’any passat es va commemorar el centenari del naixement de l’artista català i aquí es mostra la voluntat d’experimentació que Tàpies va mantenir al llarg de la seva trajectòria, des dels anys 40 fins poc abans de la mort, el 2012. Paral·lelament, fins a l’1 de desembre, l’espai del carrer Aragó acull el projecte Més enllà de la pell, del ghanès Serge Attukwei Clottey.

El Museu d’Art Contemporani (MACBA) té en cartell fins al 12 de gener Mari Chordà ... i moltes altres coses, una retrospectiva sobre una artista molt activa en la lluita feminista, i Una ciutat desconeguda sota la boira, que fa des de la fotografia una nova mirada als barris de Barcelona. El 31 d’octubre inaugurarà una mostra de la madrilenya Teresa Solar Abboad i les seves escultures orgàniques, que es podrà veure fins al 23 de febrer.

L’escultura serà protagonista d’Art en pedra, que obrirà portes el 4 d’octubre a La Pedrera i estarà en cartell fins al 2 de febrer. La mostra lluirà obres de vuit artistes nascuts entre finals del XIX i inicis del XX (Hans Arp, Louise Bourgeois, Eduardo Chillida, Naum Gabo, Barbara Hepworth, Henry Moore, Isamu Noguchi i Jorge Oteiza) i autors posteriors influïts pel treball amb la pedra dels predecessors.

El Centre de fotografia KBr inaugurarà l’11 d’octubre Watch!, Watch!, Watch!, una aproximació a fons a la trajectòria del reconegut fotògraf Henri Cartier-Bresson (1908-2004), en col·laboració amb el Bucerius Kunstforum d’Hamburg. La mostra, que es podrà veure fins al 26 de gener, serà testimoni de la capacitat de l’autor per moure’s en terrenys diversos, com el fotoperiodisme, la fotografia artística i el retrat. A les parets de la KBr hi penjaran 240 còpies originals, d’entre 1930 i 1970, i a les vitrines hi lluiran publicacions seves en llibres i revistes. Fins al 15 de setembre, es poden admirar la fotografia social de Louis Stettner, una autora que va viure entre Nova York i París, i el compromís polític de la xilena Paz Errázuriz.

La Mostra Internacional de Fotoperiodisme World Press Photo viurà la 20a edició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), del 8 de novembre al 15 de desembre i mostrarà els 24 projectes guanyadors, entre els quals la Foto de l’Any on es veu una dona palestina que abraça la seva neboda morta. El setge d’Israel sobre Palestina serà un dels temes centrals juntament amb la guerra d’Ucraïna, la crisi climàtica, la migració i la salut mental.

Cinc dies després d’obrir portes al fotoperiodisme, el CCCB inaugurarà Amazònies. El futur ancestral, una exposició que fins al 4 de maig abordarà la importància de la regió amazònica i els seus ecosistemes per preservar el planeta, en un context d’escalfament global.

Avui en dia, el centre manté en cartell dues exposicions. Fins al 8 de setembre, es pot visitar Subúrbia. La construcció del somni americà, que tracta sobre la història cultural de l’estil de vida que ha marcat la societat nord-americana. I fins al 8 de desembre, està oberta la mostra Fotografiar, filmar, reciclar, que es fa ressò de la condició de cineasta, artista i fotògrafa de l’artista belga Agnès Varda.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya té fins al 24 de novembre Naufragis. Història submergida, que mostra el patrimoni arqueològic subaqüàtic, i llueix la nova presentació de l’època romana. Del 14 de novembre al 16 de març, Vaig somiar un museu, sobre el primer director, Pere Bosch i Gimpera.

Fins al 20 d’abril, el CaixaFòrum acull Interior Berlanga. Cinema, vida i humor, que convida a fer una mirada íntima a Luis García-Berlanga. El CosmoCaixa té oberta fins al 12 de gener Matemifasol. Un viatge sonor del caos al cosmos, sobre els vincles entre el so, la natura, la música i les matemàtiques.