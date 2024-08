Com sonaria en català "Si antes te hubiera conocido"? La versió de la manresana Sara Roy que triomfa a les xarxes

Una de les cançons que més hores de ràdio han sumat aquest estiu és obra de la cantant colombiana Karol G. "Si antes te hubiera conocido", a banda d'haver-se convertit en un dels temes estrella de qualsevol festa major durant els darrers mesos, ha atret l'atenció de molts artistes que s'han atrevit a versionar-la. Entre ells, la manresana Sara Roy, que ha ofert una versió en català que triomfa a les xarxes.

En la línia del contingut que sol oferir a internet, Roy hi ha publicat una versió en català de "Si antes te hubiera conocido" que ja suma milers de visites. Com no podia ser d'altra manera, l'artista ha fet un homenatge a la que per a molts s'ha convertit en la cançó de l'estiu rodant el petit clip amb què ha difós la seva adaptació en un dels espais predilectes d'aquesta época de l'any: la platja. La dolçor de la seva veu i la personalitat capativadora han encantat molts dels seus seguidors, que fins i tot li reclamen "poder escoltar la versió completa del tema en català".

Arran de la seva popularitat, molta gent ha compartit les seves pròpies versions en català. Fins i tot, fa uns dies es va fer viral el vídeo d'una noia colombiana intentant cantar-la en català.

La cantant i compositora manresana ha aconseguit, en poc mes de cinc dies, sumar més de 150.000 reproduccions amb la seva versió. Roy ha fraccionat el tema, publicant-ne dues parts, que sumen 92.000 i 59.000 visites respectivament.

Fa poc, la manresana Sara Roy ha publicat 'Jo soc com tu', un nou avançament del que serà el seu proper disc. El tema compta amb la col·laboració de Les Dissantes, en una acció inclusiva i solidària que pretén fer visible el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.