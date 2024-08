Imagina't programa una segona funció de l'obra "El Cargol i l'herba de poniol"

La bona resposta del públic ha fet que Imagina't programi una segona funció de l'espectacle teatral El Cargol i l'herba de poniol, de la Cia. Sgratta. El muntatge, inclòs en el programa d'actes infantils de la Festa Major de Manresa, se celebrarà a les 17 h del diumenge 1 de setembre -una funció per a la qual ja gairebé no queden entrades a la venda- i la nova sessió tindrà lloc a les 18.30 h, una hora i mitja més tard, en ambdós casos a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om.

Les entrades es començaran a dispensar aquest dimarts, dia 27 d'agost, a les 11 del matí tant a les taquilles del Kursaal com a la pàgina web kursaal.cat. El preu és de 10 euros, amb un descompte de 2 euros per als posseïdors del carnet d'Imagina't.

El Cargol i l'herba de poniol és una proposta interpretada pel manresà Joan Cirera que presenta un caragol petit que fa un llarg viatge per saber d'on surt el sol. Pel camí, li ve mal de panxa i coneix un grapat d'animals que l'ajudaran a trobar herba de poniol per posar-se bo. L'estima per la natura, el valor de la solidaritat i l'humor són els ingredients de la peça. La següent cita d'Imagina't amb el públic familiar serà el 14 de setembre (16.30 i 18 h), a la sala petita del Kursaal, amb l'espectacle Kl'aa, la teva cançó, d'Inspira Teatre.

Aquest dimarts també es posen a la venda les entrades per la tercera funció de l'obra de teatre Golfes després que s'exhaurissin els tiquets de les dues sessions inicialment programades.