Manresa a la vista durant dotze hores

Des del mirador de la torre de Santa Caterina es pot veure Manresa des de les alçades, i, des d’ahir dissabte, en un horari ampliat des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre els caps de setmana i els festius. Es va obrir al públic com a mirador el febrer d’aquest any, originalment havia estat una torre militar. Entre altres funcions, va haver-hi una època en què aquesta construcció va servir per aguantar antenes de telecomunicacions.

Francesc Vallcases i Joan Serra Roca a punt d’emprendre la marxa | H.CARBONELL

Després de la revalorització de l’espai, manresans i visitants van tenir l’oportunitat de redescobrir la torre de Santa Caterina. Ahir entre 2/4 d’11 i 2/4 de 12 del matí hi van passar onze persones: una família de quatre membres, dues parelles de ciclistes, una dona que passejava el gos i una parella que passejava després de l’esmorzar.

Albert Fitó posant per la foto amb la seva filla i el seu pare | H.CARBONELL

Albert Fitó hi va anar amb la família «per fer una excursioneta per la zona». Ell és manresà de naixament i ho va ser fins que va anar a Alemanya a fer un Erasmus quan tenia 25 anys i ja s’hi va quedar i va formar una família. Solen venir de visita pels volts de la Festa Major de Manresa i enguany tenen previst quedar-se a la capital del Bages fins després del Correfoc.

Ramon, el pare de Fitó, els fa de guia turística i va acompanyar el seu fill, la seva jove i la seva neta a Santa Caterina, on ja havia estat diverses vegades anteriorment.

Una de les parelles de ciclistes que van pedalar ahir fins a aquest espai estava composta per Francesc Vallcases i Joan Serra Roca. Són santpedorencs que solen passar per aquest indret en les seves rutes amb la bicicleta elèctrica. Ahir venien del gorg blau i ja estaven de tornada cap a casa. «Fem rutes cada dimarts i cada dissabte per mantenir-nos actius», explicava Vallcases, que el mes que ve en complirà 77.

Serra recordava que quan eren més joves feien aquestes rutes amb moto de trial. De fet, ell va arribar a ser campió de Catalunya. «Ara com les motos de muntanya estan tan perseguides, anem amb les bicicletes elèctriques i, de moment, no ens renyen». Els agrada venir al mirador de la torre de Santa Caterina perquè consideren que és un espai amb molt bones vistes a la ciutat i l’entorn.

La parella que passejava eren Pilar Obiol i Josep Maria Soler, veïns d’Artés. Van anar al mirador després de gaudir d’un molt bon esmorzar al restaurant Ca la Iaia. Van decidir acostar-se a Santa Caterina perquè «en un mitjà de comunicació vam veure que aquest espai havia de tornar a obrir després d’estar en obres un temps i ens feia gràcia venir per veure com ha quedat». Després de la seva visita, van quedar satisfets.

Mai no havien anat a visitar aquest espai. Obiol comentava que «molts cops anem a fora a veure coses maques, quan aquí en tenim ben a prop», per a aquesta parella, la reobertura en horari ampliat va ser «l’excusa perfecta» per anar a fer l’excursió.

La dona que hi va anar amb el gos era Amàlia Gómez, mataronina que viu a Manresa des de fa poc més d’un any. Ara procura «trobar llocs amb ombra on el gos pugui córrer deslligat». De la capital del Bages, l’entorn de la torre Santa Caterina és un dels seus favorits per diversos motius: «M’agrada molt perquè hi ha molts camins diferents per pujar i ara amb la calor que fa va molt bé que també s’hi pugui accedir amb el cotxe».

Cada matí sol visitar la zona per fer el seu passeig amb la mascota. Destaca que «els dies entre setmana hi ha molt poca gent, però els caps de setmana sí que està força concorregut». Entén que aquest canvi entre els laborables i festius es deu al fet que la torre està oberta i s’hi pot pujar.