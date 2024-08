Oasis podria tornar amb una nova gira 15 anys després de la seva separació

Els fans de la mítica banda de pop britànica Oasis podrien estar d'enhorabona. Els rumors sobre el retrobament dels germans Liam i Noel Gallagher sobre els escenaris han anat en augment aquest cap de setmana després de la publicació d'un vídeo en les xarxes socials del grup amb una data i una hora: el dimarts 27 d'agost a les 8.00 hores. Aquesta informació, difosa també en les pantalles de l'últim concert de Liam Gallagher aquest diumenge en el festival de Reading, ha obert les portes a un anunci important i ha alimentat les especulacions sobre una possible gira el pròxim estiu, més de 15 anys després de la seva separació.

Segons el diari 'The Times', la banda està preparant concerts en el Heaton Park de Manchester i en l'estadi de Wembley, a Londres. En aquest últim haurien reservat fins a 10 nits, superant el rècord de 8 concerts en una mateixa gira registrat aquest estiu per Taylor Swift en aquest escenari. El mateix mitjà apunta al fet que podrien ser caps de cartell en festival de Glastonbury del pròxim any, coincidint amb el 30 aniversari del llançament del seu segon àlbum, '(What's the Story) Morning Glory'.

Relació turbulenta

La relació entre els dos germans es va trencar en 2009 durant una gira mundial. La banda va cancel·lar el seu concert en el festival Rock en Seine de París després que Liam trenqués una de les guitarres de Noel durant una discussió. Poc després, Noel va anunciar la seva sortida del grup. "La gent escriurà i dirà el que vulgui, però jo simplement no podia continuar treballant amb el Liam ni un dia més", va assegurar llavors el germà gran. A partir de llavors i en els anys següents, tots dos van intercanviar missatges despectius i van mostrar públicament les seves diferències.

La relació, no obstant això, ha donat senyals de millora en els últims dies. En el seu concert en el festival de Reading aquest diumenge, Liam va dedicar la cançó 'Half the World Away' al seu germà, al mateix temps que llançava pistes en el seu compte d'X. "Mai m'ha agradat la paraula 'antic'", va assegurar aquest diumenge. Noel, per part seva, també ha llançat inusuals mostres d'admiració cap al seu germà petit. "Quan jo cantava una cançó, sonava bé. Quan ell la cantava, sonava genial", va assegurar en un vídeo commemoratiu pel 30 aniversari del seu àlbum debut 'Definitely Maybe', llançat dijous passat.

El possible retorn d'Oasis als escenaris ha estat rebut amb entusiasme en les xarxes socials. "[Hi ha bandes] que són més inventives, més creatives, més reflexives. Però per als nois de classe obrera de mitjans dels 90, Oasis era la nostra", ha assegurat un usuari a X. Malgrat la seva separació fa 15 anys, la banda continua tenint èxit, fins i tot entre adolescents que no van viure els seus anys d'explosió. Els 21 milions d'oients mensuals en Spotify són una mostra que, en cas de confirmar-se, la nova gira d'Oasis serà un dels esdeveniments més importants de l'escena musical l'any vinent.