Puig-reig acull el Festival de Microdansa Itinerant 15m2

Del 27 d'agost al 7 de setembre es desplegarà una nova edició del Festival Internacional de Microdansa Itinerant, un projecte cultural que combina dansa, coneixement i territori, viatjant en cada edició a un lloc diferent. Enguany es farà al municipi de Puig-reig i versarà sobre l'aigua i el tèxtil, dos elements inseparables en el context de les colònies, que van ser un dels motors més importants de la revolució industrial a Catalunya. A partir d'aquest tema es vol abordar l'evolució del sector, així com la seva situació social i ambiental per qüestionar quin sentit té el model de consum actual. A la vegada, el festival vol donar valor, promoure i difondre el coneixement del patrimoni industrial tèxtil català.

La programació d'enguany s'ha fet en coordinació amb l'Ajuntament de Puig-reig i amb la col·laboració d'una dotzena d'entitats locals i veïns de la localitat. S'iniciarà el 27 d'agost amb una passejada nocturna que sortirà de Puig-reig i passarà per les colònies de Cal Prat, Cal Cases i Cal Pons, amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de les Colònies Industrials de l'Alt Llobregat i el projecte de moviment creatiu Lebanna.

L'endemà hi haurà un taller per reflexionar sobre les problemàtiques del sector tèxtil en l'actualitat i a escala global, a càrrec de SETEM Catalunya. Els dies 31 d'agost i 1 de setembre se celebraran les mostres professionals de microdansa, ubicades a les colònies de Cal Pons i Cal Vidal respectivament. Un total de 20 mostres de dansa de petit format en espais singulars a càrrec de Cia Nadine Gerspacher, Gilles Viandier, Federica Porello i Pau Aran, entre d'altres.

Les activitats continuaran el divendres 6 de setembre, amb una jornada a la Colònia de Cal Marçal dedicada a l'aigua: una visita guiada a la turbina amb Josep Parera, i un programa de curtmetratges amb la col·laboració del projecte KINO de l'espai La Morada. Com a cloenda, el 7 de setembre hi haurà una jornada sobre la dona i el tèxtil a la colònia de L'Ametlla de Merola amb una conversa conduïda per Rosa Serra amb treballadores del sector de diferents generacions. Continuarà amb una visita als espais culturals de la colònia i es tancarà amb dues mostres professionals de microdansa en femení.

Totes les activitats són gratuïtes amb inscripció prèvia i, com a novetat, hi haurà un servei d'autocar des de Barcelona per anar a veure les mostres professionals de microdansa el diumenge 1 de setembre a Cal Vidal.