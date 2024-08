Ciudad Rodrigo premia una obra amb música manresana

La companyia de Lleida Festuc Teatre ha guanyat el Premi del Públic al Millor espectacle per al públic familiar i infantil en la prestigiosa Fira de Teatre de Castella i Lleó, celebrada per 27a edició a Ciudad Rodrigo (Salamanca). El muntatge guardonat és la versió en castellà de Jo, Tarzán i en l’equip creatiu hi figura la compositora manresana Núria Sarró, responsable de la banda sonora de la proposta.

L’espectacle adapta la novel·la d’Edgar Rice Burroughs al format escènic amb una combinació de teatre i titelles interpretada per Pere Pàmpols i Íngrid Teixidó. El grup va estrenar el muntatge dijous passat a la localitat salmantina en el marc d’una fira de gran projecció que enguany ha tingut més de 32.000 espectadors.

El públic va escollir els seus favorits en les diferents categories i Yo, Tarzán va ser reconegut com a millor proposta per al públic familiar. Des de Festuc van declarar a través de les xarxes socials que «és un honor sempre compartir el nostre treball a la fira de Castella i Lleó i rebre aquest reconeixement ho fa encara més especial. Ens omple d’alegria saber que el públic va gaudir de l’espectacle tant com nosaltres vam gaudir creant-lo».

A més de Sarró, la companyia ha estat formada en aquest muntatge per Marc Espinosa (disseny d’il·luminació i producció tècnica), Ester Puig (tècnica de llum i so), Olga Cuito (disseny i confecció de vestuari) i Arán Rivero, Elisabet Pané i Joan Pena, construcció d’escenografia i titelles.

Núria Sarró va iniciar la seva formació al Conservatori de Música de Manresa i, entre altres treballs, va fer els arranjaments per a banda de vent de La Nova Criatura i La Mulassa Infantil, dues de les peces de les músiques del Correfoc. Llicenciada en piano, Sarró està fent camí en el camp de la composició per a produccions escèniques i audiovisuals.