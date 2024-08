Lacetània Teatre estrena "Tor"

La companyia Lacetània Teatre estrenarà durant la propera Festa Major de Solsona l'obra Tor, que ja té les entrades a la venda a la pàgina web entradessolsones.com, al preu de 15 euros (12 per a menors de 16 anys). Les funcions se celebraran els dies 7 (22.30 h), 8 (18 h), 14 (22 h) i 15 (18 h) de setembre al Teatre Comarcal de Solsona.

El muntatge està basat en un text de Benjamín Cohen, 'Sin perdón por los pecados', i té un to de comèdia i de thriller que remet al fenomen televisiu creat a l'entorn dels tres assassinats que hi va haver a Tor, un nucli rural del municipi d'Alins (Pallars Sobirà). El llibre escrit per Carles Porta i, sobretot, la sèrie de televisió creada al voltant dels personatges del Palanca, el Sansa i altres, ha convertit Tor en un indret molt visitat els darrers mesos.

"Qui es queda la casa té dret a l'herència", expliquen des de Lacetània Teatre com a esquer argumental d'una obra "on els personatges mostraran la misèria de l'ésser humà". Una de les característiques de Tor és la interactivitat amb el públic, que pot interferir en el desenvolupament de la comèdia i decidir el final.

Aleix Albareda és el responsable de l'adaptació i la direcció. L'equip artístic està format per Montse Gualdo, Montze Meera, Cesc Boix, Núria Cardona, Valentí Farràs, JF Manzano i Lluís Codina. L'equip tècnic està integrat per Jordi Vila, Joan Codina, Marc Triquell, Ramon Cots i Ricard Llutart.

Tor està recomenat per a tots els públics a partir dels 13 anys.