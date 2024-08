Julieta Gracián: "M’agrada pensar que poso en paraules allò que la gent sent"

Cantant i compositora, la Julieta Gracián Salas (Barcelona, 2001) s’ha convertit en un autèntic referent del panorama pop i urban català actual. El 2021 va gravar, a casa seva, el seu primer tema: I és normal que sempre t’enyori (no disponible a l’Spotify). Tum valores, Tu Juru Ju i el seu primer àlbum Juji van sortir aquell mateix any. Des d’aleshores ha publicat dos discos més: Ni llum ni lluna (2022) i 5AM (2024), i ha col·laborat amb diversos artistes com ara la Maria Hein, Figa Flawas, The Tyets, Belén Aguilera o Muskaa, amb qui acaba de publicar el seu últim senzill Vaya liada.

L’artista va actuar dissabte al Parc Central d’Igualada (formant part de la programació de la Festa Major) en un concert multitudinari i molt especial, perquè tres dels seus quatre ballarins són originaris d’aquesta ciutat.

Julieta Gracián

S’ha fet un lloc en el panorama musical molt ràpid. És difícil gestionar un canvi com aquest?

Bé, penso que al final ho he viscut tot molt al moment, i que tampoc he agafat mai una perspectiva molt general del que m’ha passat. Sí que tinc dies en què dic ‘uau, que fort que ara estiguem aquí i que hàgim viscut tot això’. Però l’important és viure dia a dia, estar feliç i contenta amb el que faig perquè el que estic fent em dona moltes alegries. Estic molt agraïda de cada oportunitat que tinc.

Què la va llençar al món de la música?

A mi m’ha agradat moltíssim la música tota la meva vida. He sigut molt fan de grups i he anat a moltíssims concerts. Però bé, un moment molt important per mi va ser la quarantena perquè vaig començar a produir i vaig veure que la meva música agradava. Ha sigut tot un procés molt natural. Jo estava estudiant una carrera, ho vaig deixar estar i he estat fent música des d’aleshores i fins ara. Tot ha anat molt de pressa.

Recorda el seu primer concert?

El primer concert fort que recordo va ser el de l’Heliogàbal, a Barcelona. Va ser el primer concert on va venir gent que ja no era només la meva família i els meus amics. Començaven a venir fans... i jo sempre ho diré: dels millors concerts de la meva vida. L’emoció que vaig sentir… Va ser una la metxa que va encendre tot el projecte de Julieta, em va donar una gran energia. A més, també em vaig adonar que a mi l’escenari m’encanta. Va ser quan vaig confirmar que em volia dedicar a això.

Millor experiència dalt d’un escenari?

Jo diria que la millor experiència que he tingut ha estat a la Sala Apolo de Barcelona, perquè al final és casa meva. La gent que va venir era fan des de fa moltíssims anys i també hi havia la meva família. Tothom va viure aquell moment amb molta emoció, tothom cantant les cançons... Per mi és el Top 1 dels concerts que he fet.

I la pitjor?

Et diria que no n’he tingut gaires, però potser un dia que hi va haver una tempesta. Estàvem intentant fer el concert, el terra relliscava i la veritat que vam patir una miqueta.

S’ha convertit en el ‘catalan dream’, però què significa exactament aquest adjectiu?

Tot això del ‘catalan dream’ representa una nova escena, un espai que potser no s’havia omplert durant aquests anys a Catalunya. Aquesta dimensió més pop, més de diva. I també és una manera de dir que molem molt i que és molt bonic el què fem.

Les seves lletres semblen molt personals...

Les meves lletres són cent per cent autobiogràfiques. M’encanta escriure d’aquesta manera, per a mi no tindria sentit si no fos així.

S’ha sentit mai massa exposada?

La veritat, que això d’exposar-me no ho penso gaire. És evident que al final estàs explicant la teva vida personal a milers i milers de persones, però a mi em sembla molt maco. Són experiències personals, però que tothom les comparteix, que acabaven sent universals. M’agrada pensar que poso en paraules i que faig música d’allò que la gent sent.

Millor cançó de la Julieta?

No podria triar una cançó preferida meva perquè me n’agraden moltíssimes. Evidentment, amb el temps va canviant, però algunes de les que més m’han agradat són Avions volant o Vaya liada, que acaba de sortir ara i que és un temacle.

El Tu Juru Ju ja és un himne. Quina importància ha tingut en la seva carrera musical?

Tu Juru ju és una de les primeres cançons que vaig fer i a la qual tinc molta estima perquè em va connectar molt amb el públic i em va donar a conèixer. Recordo que la vaig escriure un dia a casa meva, amb el piano, perquè sí. I recordo perfectament que, quan la meva mare la va escoltar, em va dir ‘això és un hit, m’imagino milers de persones cantant-la’ i vaig dir: doncs endavant.