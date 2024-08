Tot el que pots veure al Kursaal aquesta Festa Major

El Teatre Kursaal serà un dels epicentres de la Festa Major de Manresa, ja que tindrà activitat escènica des de dijous 29 d'agost fins al dilluns 2 de setembre.

La primera cita és triple i queden poques entrades a la venda. Aquest dijous, a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre, es duran a terme dues funcions de Golfes, l'obra de teatre dirigida per Jordi Gener que adapta la peça homònima escrita per Àngels Fusté que va merèixer el Premi Galliner de textos teatrals inclòs en els Premis Lacetània. Diumenge 1 de setembre, a les 21.30 h, es durà a terme una tercera sessió. Les localitats per a la primera funció de dijous estan exhaurides, per comprar-ne de la resta cal anar a la taquilla del Kursaal o bé a la pàgina web kursaal.cat.

Golfes presenta cinc dones que ja estan en la cinquantena i que ocupen un espai d'un edifici abandonat. El retrobament activa els mecanismes de l'enyor dels temps passats i la conversa també treu a la llum les misèries i les frustracions personals. Les dues funcions d'estrena de principis de març també van acabar amb el cartell de 'tot venut'.

La Nit dels Musikaals, una idea de Clara Badia, Jan Buxaderas i Gina Gonfaus viurà dissabte (20 h) la tercera edició reeditant l'espectacle basat en les cançons dels films de la Disney. El muntatge, dirigit per Dídac Flores (música) i David Pintó i Sílvia Sanfeliu (escena), està interpretat per set joves talents del teatre musical de procedència bagenca: Clara Badia, Bernat Barat, Pedro Da Costa, Júlia Garrido, Lia Gratacòs, Aina Serra i Ferran Valdívia. L'actriu convidada és Sylvia Parejo, una intèrpret de llarg recorregut en el gènere. Dídac Flores (piano), Fani Fortet (percussió) i Carles Ratera (baix) són els instrumentistes que acompanyen els cantants en peces de films com Pocahontas, Frozen, Aladdín i Mary Poppins.

Diumenge (20 h) serà el torn de la comèdia El favor, escrita per Susanna Garachana i dirigida per Xavier Ricart. L'acció parteix de la singular proposta que fa el Cesc a tres amics als quals convida a sopar: la seva dona i ell volen tenir un fill però no se'n surten.

La darrera proposta del Kursaal per la Festa Major és el musical Tuelf points, una idea del cardoní Dídac Flores que especula amb el futur del festival d'Eurovisió. El muntatge es va estrenar l'any passat i es manté en cartell amb una dramatúrgia que inclou la interpretació de temes clàssics del certamen. La funció tindrà lloc a les 18 h del dilluns 2 de setembre.