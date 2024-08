Cinquanta-dues artistes pioneres es retroben a Manresa

El Centre Cultural el Casino de Manresa inaugurava avui a les 20 h l'exposició "Pioneres. Les arrels femenines en l'art manresà" El centre, però, ha obert les portes una hora abans pels amics i familiars de les cinquanta-dues dones artistes que hi exposen, de les quals Rosa Garriga Sala (Castellbell i el Vilar), i les manresanes Teresa Servitjà Rodríguez i Dolors Punsà Jubells hi han pogut ser presents. La trobada ha reunit pares, fills, nets i besnets en un intercanvi generacional multitudinari on algunes de les artistes exposaven per primer cop. La mostra, a càrrec del GREHVAT.0 i comissariada per Ovidi Cobacho, es podrà veure fins al 27 de setembre i de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h.

"Vaig ser la primera a pintar sobre seda", diu Dolors Punsà, "tota la vida m'ha agradat". La pintora, que va treballar per una perfumeria "on decorava vanos per encàrrec" ha pogut assistir, als noranta-set anys, a l'exposició: "L'únic que m'ha molestat és que no hagin posat el primer quadre que vaig pintar", confessa. Teresa Servitjà, de noranta-tres, també hi ha pogut ser i es mirava en una fotografia seva, pintant a Beethoven, al vestíbul del Casino. "Vaig tenir un accident i vaig deixar de pintar, però ara hi he tornat. M'agrada molt". A l'exposició s'hi pot veure un autoretrat de l'artista que va fer, a vuitanta-vuit anys, a partir d'una fotografia seva de quan era aprenent a l'escola de dibuix. Qui també en gaudia avui era la Rosa Garriga Sala, artista també de noranta-tres anys que, tot i perdre la vista als cinquanta-un, mai no ha abandonat la seva passió per l'art: "sempre he anat pintant", diu

La inauguració ha sigut un autèntic retrobament multitudinari. Màrius Botella, germà de Rosita Botella, visitava les obres de la seva difunta germana: "ens ha fet molta gràcia perquè ella mai no es va dedicar a pintar", explica, "quan es va casar ho va deixar". Una història que, malauradament, es repeteix. "Jo a l'àvia mai l'havia vist pintant", diu la Laura Roig, neta de Maria Arola Pons, mentre mira un quadre que l'artista manresana havia pintat amb només setze anys. "Va aprendre'n de petita i va exposar amb disset, però al casar-se ja no va pintar més", li explica la seva mare, Montserrat Redondo Pons, filla de la pintora.

Pintora Anna Farré / Arxiu Particular

Però si hi ha una artista que avui ha generat expectació és la reconeguda Anna Farré Navarro. 12 familiars entre els quals nets, besnets, germà i filla han viatjat des de Madrid per veure l'exposició, que compta amb set obres de l'artista manresana, cinc de les quals cedides per ells. "És un orgull que la reconeguin aquí. L'Anna havia exposat a Madrid, Andalusia, Córdoba, Extremadura, Bilbao... Però aquí és on es coneix menys", afirma María de los Ángeles Cantero Farré, la seva filla. Alumna del Ferran Hurtado Sanchís, va pintar tota la vida. "Va morir amb el cavallet davant del llit", continua Cantero Farré. Una dona, pionera que, va mantenir l'idioma i les tradicions catalanes tot i marxar de Manresa, ciutat que, avui, n'ha recuperat l'obra.

"Aquí hi tinc moltes amigues, encara que algunes ja no existeixen", diu Punsà. "Ens coneixem moltes", segueix Servitjà. Unes artistes pioneres que es coneixien entre elles i que, a partir d'avui i fins al 27 de setembre es podran donar a conèixer al públic al Centre Cultural el Casino.