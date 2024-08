Concurs-Exposició d’Artistes Manresans: la gran cita de la creació local

Si algun acte de la Festa Major mereix la denominació de clàssic és el Concurs-Exposició d’Artistes Manresans. La iniciativa organitzada pel Cercle Artístic Manresa arriba a la 94a edició, i un any més mostrarà a l’Espai7 del Casino la vitalitat creativa de la ciutat i la comarca. L’acte inaugural tindrà lloc avui a les 19.30 h, i constarà de dues parts: la lectura del veredicte del concurs i l’obertura de l’exposició que presenta les obres que hi han participat, que un any més seran principalment de producció pictòrica. La mostra estarà oberta fins al 15 de setembre.

El Concurs-Exposició aplega cada any un bon grapat d’obres d’artistes de la Catalunya Central, que en el seu conjunt exhibeixen la diversitat de tècniques, temàtiques i estils que donen personalitat a l’art del territori. La guanyadora de l’any passat va ser Elisabet Salat, que es va endur un premi de 1.000 euros concedit per l’Ajuntament per la peça Elements, creada amb tècnica mixta (acrílic, llapis i collage). La convocatòria va tenir la resposta de 44 participants.