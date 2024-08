«Golfes» prorroga l’èxit omplint de nou dues funcions

Ser dona i tenir 50 anys no ha de ser una condemna. Sílvia Suñol, Montse Segon, Montse Sala, Rosalia Jiménez i Àngels Fusté són les protagonistes de Golfes, el text d’aquesta darrera que va guanyar el Premi Galliner i es va estrenar el març passat omplint dos cops la sala petita del Kursaal. Dirigida per Jordi Gener, l’obra torna per la Festa Major (avui, 18 i 21 h) amb les entrades de nou exhaurides. Un èxit que segur que no s’aturarà aquí.