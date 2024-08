Foto Art Manresa: l'art de mirar la festa rere la càmera

La clau per fer una bona fotografia és l’experiència, però també la tècnica, la creativitat, saber mirar, el record de l’instant precís de disparar. Cada autor té el seu llibre d’estil particular i als responsables de les cinc imatges d’aquest reportatge els avala la condició compartida d’haver estat premiats en el concurs que organitza cada any Foto Art Manresa amb la Festa Major com a tema. En l’acte que tindrà lloc aquest dijous (19 h) al vestíbul de la Biblioteca del Casino, es reconeixeran els treballs de Jordi Preñanosa, Premi d’Honor amb l’obra Dansa en moviment; Pep Moyano, Primer Premi amb Correfoc infantil; Hasmukh Kerai, Segon Premi amb Correfoc Plana de l’Om; Joan Ramon Deitx, Premi Festa Major Infantil amb La Pólvora; i Amadeu Corrons, Premi especial Regió7 amb Festa del Correfoc. Cinc autors i un catàleg polièdric d’usos i costums a l’hora d’encarar una pràctica que té tant d’art i inspiració individual com de coneixement tècnic.

«Per fer una bona fotografia», opina Preñanosa, «la clau és mirar i observar primer i, després, fer les fotos que faci falta per poder triar les més bones». El vencedor del Premi d’Honor d’enguany, un nom clàssic del concurs com la resta de guardonats, afegeix un prec al seu comentari: «m’agradaria que els meus companys de Foto Art tinguessin una acreditació per poder gaudir de millors vistes dels actes». En la seva condició de fotoreporter, el manresà reconeix que pot accedir a llocs especials per a la premsa que estan vetats a la resta.

"Dansa en moviment", de Jordi Preñanosa, Premi d'Honor / JORDI PREÑANOSA

Hasmukh Kerai, per la seva part, considera que hi ha molt de «subjectiu» en la recerca de la clau d’una bona fotografia. «A mi no m’importa tant la tècnica, sinó que la imatge sigui un record de com vas viure el moment, i com la captures, per reviure’l». L’opinió que en pugui tenir la resta, afirma, «importa menys» perquè «la satisfacció és individual», i anota que «crec que la meva foto és un exemple. Es veuen moltes pantalles capturant el moment, des del lloc on el va viure cadascú». Conclou dient que «un jurat de professionals pot fer una valoració tècnica, però si per a la persona que l’ha fet la fotografia és una bona representació de com va viure el moment de fer-la, què importa el que diguin els altres?».

En un altre registre s’expressa Joan Ramon Deitx quan pondera que «per fer una bona fotografia cal llegir una mica sobre composició i perspectiva i fer moltes fotos». Amadeu Corrons, per la seva part, confia en la capacitat imaginativa del retratista: «per sobre de tècniques, càmeres, objectius i altres paràmetres, la clau és que el fotògraf sigui creatiu, capaç de captar el moment i explicar per què la dita ‘una imatge val més que mil paraules’ és ben certa».

"Correfoc infantil", de Pep Moyano, Primer Premi / PEP MOYANO

Quatre punts de vista per a un ofici que requereix concentració i capacitat introspectiva per tal que, mirant endins, es pugui observar l’entorn amb la vista entrenada. El fotògraf contempla la vida a través d’una pantalla, de l’objectiu, i la seva obra revela el mestratge assolit després d’haver disparat infinitat de vegades. El concurs que organitza Foto Art Manresa en col·laboració amb l’Ajuntament és una bona mostra del saber acumulat al llarg dels anys. Més enllà dels treballs premiats, s’ensenyen al públic també la resta d’obres presentades a concurs, i alguns noms reincideixen, símptoma de l’atracció que desperta la fotografia. No en va, diumenge passat ja havia càmeres pendents dels primers actes de la festa, els tallers infantils de Xàldiga, la Moscada i el Correfoc per als nens i les nenes, per intentar caçar una bona imatge que, qui sap, potser serà l’escollida pel jurat del concurs d’aquest 2024.

"Correfoc Plana de l'Om", de Hasmukh Kerai, Segon Premi / HASMUKH KERAI

D’acte en acte ... fins a la foto final

La convocatòria de Foto Art Manresa està oberta a tothom i l’única condició requerida és que cada participant pot aportar un màxim de cinc fotografies al concurs, entre totes les categories. El jurat està format per tres membres designats per la Federació Catalana de Fotografia amb la voluntat d’atorgar la màxima credibilitat al veredicte. Durant la tardor posterior a la festa, l’entitat fa públics els noms dels guardonats, i l’agost següent s’exposen tant les imatges vencedores com la resta de concursants a les parets del vestíbul de la Biblioteca del Casino.

Enguany ocuparà un lloc destacat Dansa en moviment, de Jordi Preñanosa, en la seva condició de Premi d’Honor, una distinció recompensada amb 400 euros i un trofeu lliurat per l’Ajuntament de Manresa. «Vaig anar a fer fotos de l’actuació del grup de dansa Cor de Catalunya», explica el jove fotògraf manresà, «i en veure una de les posicions dels dansaires se’m va acudir fer una foto en moviment».

"La Pólvora", de Joan Ramon Deitx, Premi Festa Major Infantil / JOAN RAMON DEITX

Preñanosa va fer servir una càmera mirrorless i, posteriorment, «durant el procés de retoc vaig passar la fotografia a blanc i negre perquè vaig creure que agradaria». Apunta, en aquest sentit, que «vaig pensar a presentar una foto diferent, i del ballet d’un esbart, per canviar una mica la mirada de la festa». Una bona idea recompensada amb el Premi d’Honor d’un certamen en el qual acostumen a triomfar els actes de foc. En la tasca de postproducció, Preñanosa va retocar la foto «i la vaig haver de retallar per enquadrar-la i que quedés centrada, un fet que el jurat també valora molt».

Joan Ramon Deitx utilitza una Nikon D 810 FF. «El format d’arxiu que faig servir és el RAW, sense comprimir ni processar, per tant, totes les fotografies tenen un treball de postproducció». La Pólvora, títol de l’obra reconeguda, és de la Moscada infantil: «trobo que és un personatge molt atractiu i abans de començar l’acte li vaig demanar si podia fer-li unes fotos sota les arcades de l’Ajuntament, i em va dir que sí». Com a vencedor de la categoria de la Festa Major Infantil, rebrà en l’acte de lliurament de premis un xec de 150 euros i un trofeu.

Amadeu Corrons té una OM System 1 Mark II, amb dos objectius 12-40 pro. 2.8 i el 40-150 pro. 2.8. «Personalment, m’agrada la fotografia documental, que pugui explicar històries, que tingui la capacitat de captar sensibilitat, curiositat i comunicar el missatge, tot i que no sempre s’aconsegueix», comenta l’autor de Festa del Correfoc, amb la qual obté una subscripció de mig any a Regió7. «Amb la fotografia que vaig presentar buscava tot això, vaig veure el cartell a la façana del nou Ajuntament i el vaig enllaçar amb les samarretes estripades penjades després del Correfoc», afegeix. «Sempre hi ha un treball», apunta sobre la feina de postproducció, «ja sigui per llums, ombres, colors, textures, ... la realitat, però, és que si la foto és bona, pocs retocs li calen».

A Hasmukh Kerai, el Segon Premi per Correfoc Plana de l’Om li reportarà 150 euros i un trofeu lliurat per Foto Art Manresa. «Vaig seguir tot el correfoc amb un grupet d’amics als quals també els agrada fer fotos, érem quatre i un d’ells té molta experiència amb el Correfoc, així vam saber més o menys com seguir-lo i, alhora, poder-lo fotografiar». L’autor reconeix que «em vaig deixar portar una mica» i va fer cas d’una intuïció: «molta gent em comentava que el Correfoc tornava a fer la parada de la Plana de l’Om després de la pandèmia i les pluges, i per tant vaig voler fotografiar aquest indret que ja és mític dins la festa». La Sony a6500 va ser l’aliada de Kerai i el treball de postproducció hi va fer la resta.

Rere cada fotografia hi ha la seva història, i una tria molt personal. D’actes durant la Festa Major se’n fan un munt, tot i que l’atractiu que desperten és diferent, i quan el fotògraf bolca els arxius a l’ordinador comença la batalla interior per saber quines cinc imatges, com a màxim, presentarà al concurs per intentar caçar un dels premis. Un esforç encomiable.

"Festa del Correfoc", d'Amadeu Corrons, Premi Especial Regió7 / AMADEU CORRONS

El foc ha sobreviscut a l’aigua

Anys enrere, probablement una de les fotografies d’aquest reportatge tindria el Correaigua com a protagonista, però la sequera el va liquidar. El foc manté inalterable un predomini visual que continua captivant les càmeres. «Em fascina», explica Kerai: «a casa meva, a Londres, és impensable fer actes així en públic. Ara fa onze anys que visc a Catalunya i els meus amics d’allà no es creuen que això sigui real, per això em sento motivat a fer més fotos per ensenyar-les-hi. Ara tenen ganes de venir i viure-ho!». Per tant, el Correfoc i la Mostra són els actes més fotografiables per a Kerai: «vaig presentar aquesta foto perquè combina l’espectacle i la societat actual, enganxats als dispositius mòbils. Vaig pensar que, per molt que sigui fotografiada aquesta parada durant tots els anys del Correfoc, hi hauria segurament moltes menys fotos que capturen com vivim aquests moments ara».

En la decisió dels treballs que arribarien al jurat, d’entre tres-centes candidates, Joan Ramon Deitx es va decantar per 1 de la Manbike ciclista, 1 del Piromusical, 1 del Correfoc i 2 de la Moscada infantil. Amadeu Corrons en va lliurar als organitzadors tres de la mateixa temàtica de la que ha guanyat i dues esportives. «En qualsevol acte hi ha una bona foto, si la busques», matisa, fent una invitació implícita a fugir de les zones de confort. Per a Jordi Preñanosa, que va estar «uns dies pensant quina fotografia volia presentar», els actes «més fotogènics són els de cultura popular, els gegants, les sardanes, algun retrat i, el que més m’agrada, la tronada i els focs artificials».