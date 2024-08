Més Música: del barroc als vuitanta i del Carib fins a Manresa

L’oferta musical a Manresa no s’acaba i aquest cap de setmana hi ha propostes per a tots els gustos. Música internacional, festa excessiva al pur estil barroc, electrònica, folklore andalús, hits dels anys vuitanta i dj. són algunes de les iniciatives d’aquesta Festa Major.

Una de les actuacions més destacades (i que ja es va fer un lloc a la programació de l’any passat) és l’espectacle de reggae Música d’arrel africana i jamaicana (demà, 18 h, plaça Europa) organitzada per l’Associació reggae Inner Luv Manresa & ¿Y tu en África?, que s’allargarà fins a les dues de la matinada. Paral·lelament, per als qui busquen una proposta més històrica, l’Associació Jueus de l’Aixada ha organitzat una actuació inèdita: Deliri Barroc (demà, 22 h, Plana de l’Om). Una festa excessiva i exagerada on es ballarà sense parar.

La nit de dissabte fa un gir i s’ha programat un vespre de Música electrònica (19 h) a la plaça de la Música amb Mesa Caliente, The Resilence i FE-MM. Diumenge, en canvi, a la Plaça Major hi haurà la clàssica Actuació de la Casa de Andalucía (18.30 h), seguida del grup de versions Noche Ochentera, que reviurà els millors èxits dels 80/90 a la Plaça Sant Domènec (23.30 h). El cicle musical acabarà després del concert amb el dj. Adrià Ortega.