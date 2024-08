Actrius de l'obra "Golfes": "Si ara hagués de tornar a tenir una edat, tornaria als quaranta"

Àngels Fusté, Montse Sala, Montse Segon, Rosalia Jiménez i Sílvia Suñol són l’Ester, la Cèlia, la Daniela, la Berta i l’Anna: les golfes de les golfes. Cinc dones a la cinquantena que ocupen un edifici a punt de ser enderrocat. Una comèdia d’Àngels Fusté dirigida per Jordi Gener que les fa renéixer just quan es troben a mig camí entre els a nys viscuts i els que els queden per viure. Premi Galliner l’any passat, torna per festa major amb dues noves funcions divendres (18 i 21 h) i una tercera diumenge (21.30 h), que ocuparan la sala petita del Kursaal. Entrades a: www.kursaal.cat.

Àngels Fusté Gamisans, Montse Segon Armengol, Rosalia Jiménez López i Sílvia Suñol Magret. Actrius de l'obra "Golfes"

D'esquerra a dreta: Àngels Fusté, Montse Segon, Rosalia Jiménez i Sílvia Suñol / Jordi Biel

Sou les golfes de les golfes?

Àngels Fusté: Tots els personatges, simplificats i concentrats, tenen una mica de totes. L’obra està escrita en clau de comèdia i algunes de les anècdotes que s’hi expliquen són veritat, d’altres no, però no direm quines (riuen).

Sílvia Suñol: No tot és veritat. A la meva filla quan vaig sortir de la primera obra la van envestir, li deien que si no es planxava els vestits... Però si ho hem fet sortir a l’obra és perquè passa.

Rosalia Jiménez: Cada personatge és una barreja. T‘identifiques amb tots.

Montse Segon: Jo, si penso en la Daniela, m’identifico en pensar que, tot i tenir cinquanta anys, encara podem il·lusionar-nos, canviar o sorprendre’ns. L’obra transmet això.

À. Fusté: Dius ‘tot i tenir’ però jo diria ‘gràcies a’. Aquesta obra no la pot fer una noia de vint anys. Hi ha moments que has d’haver viscut, acumulat i paït. Només aleshores te’n pots riure.

Va ser difícil escriure-la?

À. Fusté: La veritat, va ser un procés molt ràpid. A mi m’agrada escriure, però no havia portat mai res a dalt de l’escenari

S. Suñol: És una crac.

À. Fusté: La ‘motivada’ va ser la Montse, va dir que havíem de fer alguna cosa. Al principi no teníem gaire clar què, només que seria teatre. Però l’obra no parteix de zero, som amigues i surt del que hem viscut, parlat i compartit.

M. Segon: Donar el missatge que volem donar en clau de comèdia és complex. Nosaltres vam entrar al món de Golfes escena a escena i un cop acabada ens va semblar fantàstica.

Sabíeu qui era cada una?

S. Suñol: Jo no m’identificava clarament amb cap, tots tenen una part teva.

À. Fusté: Quan vam repartir els papers els vaig dir com els havia imaginat.

M. Segon: I ràpidament ho vam veure totes molt clar. Encaixava amb la seva idea.

La rebuda és espectacular. Quina tecla s’ha tocat?

R. Jiménez: No ho sé, però ja es va tocar abans d’estrenar, tothom va demostrar interès. Potser ve del títol, que juga amb aquesta ambigüitat, però l’obra està tocada per una màgia, que en diem nosaltres. 180 localitats esgotades en tres hores a l’estrena i, per la segona funció, s’esgoten en tres dies. Què estava passant?

M. Segon: El tres de març, l’estrena, va ser molt bonic. Intuíem que el públic seria femení, de 40 a 60 anys, però hem acabat arribant a públic jove i masculí.

S. Suñol: N'hi ha que tornen amb amigues o hi porten al marit.

À. Fusté: S’explica per tres factors. Primer, que l’empoderament de les dones a partir de la cinquantena està de moda. Segon, el premi del Galliner i la gala, on vam explicar el nostre propòsit. I, tercer, que l’obra és honesta. La nostra és la primera generació de dones que han anat a la universitat massivament, som gent formada, amb coses per dir i ganes de poques ximpleries. I ho estem portant a terme pujant a l’escenari: podem fer-ho i ho fem.

Esteu trencant estereotips?

À. Fusté: I ens ho passem bé fent-ho! Potser als nostres homes de vegades els descol·loquem una mica... I la meva filla em diu ‘mama, no ets normal’.

S. Suñol: Sí, la família a vegades està un pèl enganxada. A mi el meu home em va dir que als agraïments podríem posar: a tots els homes d’aquestes estrelles.

Heu crescut en l'àmbit personal?

R. Jiménez: Indiscutiblement. L’obra emociona, fa riure, plorar, i et deixa en xoc. Remoure així a una persona en una hora indica que ho estem fent bé.

M. Segon: I ens agrada molt. Ensenyar que encara tenim la possibilitat de sorprendre el públic parlant de temes importants i, sobretot, de sorprendre’ns, perquè ha sigut tota una sorpresa poder fer aquest viatge amb Golfes.

Us feia por fer-vos grans?

S. Suñol: No, no hem fet un canvi dels trenta als cinquanta.

R. Jiménez: Per a mi la millor etapa ha sigut dels quaranta als cinquanta. Si ara hagués de tornar a tenir una edat, tornaria als quaranta. Et fas gran perquè t’ho diu l’any, però interiorment…

S. Suñol: No n’ets conscient.

M. Segon: I aquesta és la clau.

À. Fusté: Totes hem començat a fer teatre ara, som amigues d’ara. Als cinquanta et sents com als vint.

R. Jiménez: Però amb la maduresa dels cinquanta.

Tota dona necessita tenir unes golfes?

M. Segon: És imprescindible tenir aquest moment de dones.

À. Fusté: El projecte en si ja és això. Volíem un espai i el que teníem en comú era fer teatre.

A l’obra es diu: "has viscut més del que et queda per viure". Com es viu això?

R. Jiménez: No es viu. Amb vint anys veia la mort com un tabú; després vius dia a dia.

À. Fusté: O ho fas ara o no ho faràs.

M. Segon: Es tracta de no viure en el passat. Clar que ens queden menys anys dels que hem viscut, però els que queden, visquem-los. n