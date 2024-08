Antònia Vicens, Manuel Baixauli i el llibre pòstum d'Àlex Susanna obren el curs literari català

Antònia Vicens, Manuel Baixauli, Laia Aguilar, Elisenda Solsona, Martí Gironell, Francesc Serés, Albert Pijuan, Antoni Veciana i Pep Coll són alguns dels autors de la temporada literària catalana de tardor, on també es publicaran els llibres pòstums de Àlex Susanna i Vicenç Pagès Jordà.

D'altra banda, en els propers mesos arribaran a les llibreries la 'Poesia dispersa pròpia i traduïda 1896-1924', de Josep Carner; 'Lectura de la Terra Gastada' de T.S Eliot', de Joan Ferraté; se celebrarà el 50è aniversari del 'Mecanoscrit del segon origen', de Manuel de Pedrolo, i Mercè Ibarz publicarà a Comanegra els articles periodístics de Mercè Rodoreda en 'Avui que ens són familiars la browning i els gàngsters'.

Club Editor reeditarà 'El cafè de la granota', de Jesús Moncada, amb postfaci de Jordi Puntí, i 'Entre dos silencis', d'Aurora Bertrana, al 50è aniversari de la seva mort.

A més, Enric Casasses, al novembre, donarà a conèixer 'Notícia de la poesia catalana' (Empúries); es publicaran les proses de Joan Maragall (Edicions 62) i es podrà llegir el còmic 'Salvat-Papasseit. L'esplendor davant de l'abisme' (Comanegra), a càrrec d'Agustín Comotto.

Es recuperaran obres de Jaume Fuster i Maria Antònia Oliver a Rosa dels Vents i La Magrana, respectivament, i Ara Llibres reeditarà 'La maternitat d'Elna', d'Assumpta Montellà o 'La ràbia', de Lolita Bosch.

Agost i setembre

A l'inici de la temporada, els més puntuals han estat l'escriptora Laia Aguilar i 'Tots aquells mars' (Columna), i el valencià Manuel Baixauli, que torna amb la intimista, 'Cavall, atleta, ocell' (Periscopi), on aborda la complexitat de les relacions paternofilials.

Ja al setembre, la mallorquina Antònia Vicens, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, gairebé vint anys després de la seva última novel·la, torna a la narrativa amb la "fosca" i "magnètica", 'Crideu la mort errant, dieu-me on va' (La Magrana).

En aquest mes prolífic, que coincidirà amb la celebració de la Setmana del Llibre en Català, altres autors que ocuparan els prestatges seran Sergi Belbel i el seu 'Acte de fe' (Proa), Alba Gómez Gabriel i 'Jo soc l'última Plaça' (Edicions 62), mentre que Columna publicarà 'La força de les arrels', de Lluís Foix; 'El nen dels escacs', de Màrius Carol; 'Les noies de Sants', de Tània Juste i 'Coratge', d'Imma Tubella.

Després de 'Satèl·lits', Elisenda Solsona, a Males Herbes, donarà a conèixer 'Mammalia', un thriller que té com a teló de fons els problemes de fertilitat i les relacions maternals, mentre que Maite Salord presentarà 'El temps habitat' (Proa), una novel·la de "reconciliació amb la història familiar".

Julià Guillamon viatjarà a la Barcelona dels vuitanta a 'El rellotge verd' (Anagrama); Antoni Vives ha engegat 'La vida de la Shilpi' (Univers), l'humorista i actor Fel Faixeda presentarà 'M'hauria agradat coneixe't' i el valencià Carles Durà, últim premi Roc Boronat, 'L'Àlex del somriure' (Univers).

Maria Escalas signarà 'Matilde E' (La Campana), premi Ciutat de Palma; Simona Levi, 'Digitalització democràtica' (Raig Verd); Gerard Viladraga, 'La talpera' (L'Agulla Daurada); Francesc Soler, 'Sarah, mereixes saber-ho' (Rosa dels Vents) i Laia Viñas, 'Aquí baix' (L'Altra Editorial).

A LaBreu aposten per la poesia de Pau Vadell, 'Uralita', i de Susanna Rafart, 'Contracant' i a l'Avenç descobriran textos en prosa inèdits de Joan Vinyoli a 'Proses'.

Eduard Olesti arribarà amb 'Gossos dempeus' (Club Editor) i Joel G. Morera amb '3 a Denver' (Quaderns Crema), mentre que Gemma Pasqual ho farà amb 'La puta i la santa' (Comanegra) i Jaume Creus amb 'Tot als deu' (Edicions 1984).

Un altre destacat del setembre és el dietari pòstum, 'L'any més inesperat' (Proa), d'Àlex Susanna, mort el 27 de juliol passat, i que arribarà als lectors el dia 10.

Octubre

Octubre s'iniciarà amb el debut literari de l'editora Glòria Gasch, que ha escrit, 'Ara, i cada demà' (Empúries), un homenatge al gènere epistolar i al mar, i uns dies després, qui donarà a conèixer el seu nou títol serà Francesc Serés, amb el llibre "més personal i universal", 'El món interior' (Proa).

També el 9 d'octubre serà quan la periodista Júlia Bacardit presenti el seu testimoni com a 'Corresponsal d'enlloc' (Pòrtic), en una jornada en què Màrius Serra ocuparà, així mateix, les llibreries amb 'El rol del Roc', protagonitzada per Oriol Comas i Coma.

Martí Gironell, autor de les reeixides 'El pont dels jueus' i 'La força d'un destí', tornarà a tractar amb els lectors gràcies a 'La muntanya del tresor' (Columna), que aborda un capítol poc conegut de la història de Catalunya, relacionat amb la muntanya de Montserrat.

El cardiòleg Valentí Fuster descobrirà a 'Sempre endavant' (Columna) les seves memòries i a Angle portaran a impremta la hilarant 'La gran substitució', d'Albert Pijuan, que reflexiona i juga amb els canvis d'identitat, la fascinació pels famosos, la veritat i la ficció.

A la Segona Perifèria faran el mateix amb Antoni Veciana i la seva 'Dolça A la Torre de Fang', una novel·la "fosca i misteriosa" sobre Dolça de Provença, esposa de Ramon Berenguer III.

Xavier Theros donarà a conèixer, 'Aquí no dorm ningú' (La Campana), i Francesc Torralba abordarà la mort d'un fill a 'No hi ha paraules' (Ara Llibres).

El dia 30 d'octubre, es podrà llegir el llibre pòstum de Vicenç Pagès Jordà, dos anys després de la seva mort, els relats d''En primera persona' (Empúries).

Novembre

El penúltim mes de l'any començarà amb Pep Coll i 'Els crims de la mel' (Proa), basada en uns fets reals, mentre que, el dia 11, el valencià Joan Benesiu signarà 'Terminus' a Periscopi i Lluís Llort, 'Demolició' a Clandestina.

Altres autors amb noves obres seran Borja Villalonga i 'El tigre' (Empúries); Jordi Coll i 'Segrest a l'estany' (Rosa dels Vents); Emili Manzano amb 'Me'n record' (Anagrama); Natàlia Romaní prepara 'Les rutes del sublim' (Univers), i Francesc Parcerisas, 'Triomf del present. Obra poètica (1965-1983)' (Quaderns Crema).