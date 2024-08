El grup bagenc Declivi publica el seu primer disc amb set cançons

"El rock en català el vaig descobrir al cotxe", diu el Nil Navarro, vocalista del grup bagenc Declivi. I ara és a ell a qui se’l pot escoltar a la carretera. L’Unai Tenreiro Vioque (bateria), el Marc Romera Elvira (guitarra), el Bernat Ledesma Buscart (baix i segones veus), el Víctor Solé (guitarra), el Max Galindo Garcia (guitarra) i el Nil Navarro Lladó (veu) són Declivi. I avui a les 00 h han tret a totes les plataformes el seu primer disc Ha canviat tot amb Casafont records. El concert de presentació serà demà, a les 23.30 h a l’Ateneu Popular d’Artés, dins de la programació de la Festa Major Alternativa.

Declivi és un grup de rock en català "perquè és llengua en què pensem" diu Ledesma i, també, com a decisió política: "està bé sentir que la música et parla a tu i als teus veïns, encara que els nostres veïns no parlin català" sentencia Navarro. El grup funciona ‘a l’antiga’: "per treure una cançó podem estar-hi un any", diu Ledesma . El seu estil analògic topa amb la velocitat de la indústria musical actual: "La música urbana s’ha adaptat molt bé a tota aquesta cultura de consum ràpid, però és un inconvenient en el panorama català. Ara és molt més difícil fer música diferent del que ja hem escoltat", diu el cantant. "L’escena catalana està monopolitzada per l’urban", afirma Solé. El grup reivindica la diferència parlant d’un "món podrit" a Skandalosos, cançó que obra l’EP; "nosaltres no fem ni podem fer música prefabricada", assegura Ledesma.

Portada del disc "Ha Canviat tot", Casafont records / Declivi

El procés de creació del grup és llarg i hi intervenen els sis integrants: "quan portes una cançó o una idea al grup, cal que arribi un moment on tots escoltem què necessita la cançó i deixem enrere el que necessitem nosaltres", explica Navarro. Per aquest motiu, "l’àlbum és molt eclèctic, i, si te l’escoltes amb deteniment notes les diferents personalitats", diu Ledesma. El dolç record, per exemple, afegeix el so de la trompeta d’Alba Careta i la veu de Júlia Boncompte en una cançó que "s’ha d’escoltar amb els ulls tancats", diu Galindo. El disc, però, no només té temes inèdits. Onades és el primer tema que van tocar en directe i, de fet, de l’àlbum se n’havia avançat una cançó: Tots morim joves, la qual, dedicada a l’avi del Max Galindo, narra el viatge del grup i fa honor al disc amb una tornada que en repeteix el títol.

Ha canviat tot parla de la metamorfosi d’uns músics que corren pels "carrerons de Manresa" a Avui fa fred (però m’és igual) i, com ells, "va cap a fosc", diu Romera. El canvi es fa evident a Memòries de sang. Penúltima al disc, els condueix, després "d’ofegar-se en les seves pors" a l’Epíleg. "No és plagi de Zoo", assegura Ledesma. Amb un so que recorda el d’Héroes del silencio, igual que el grup aragonès, Epíleg tanca aquest primer viatge. El de Declivi, però, continua. "Hem crescut, hem canviat i ens hem enfosquit", explica Navarro. "Casualitat que al primer concert anéssim de blanc i, a l’últim, de negre", diu Solé.

Declivi (que no Declivi grup, nom amb el qual es coneixen a instagram) estrenen un primer disc, però es troben amb poques oportunitats per tocar: "és més fàcil arribar a grans grups d’altres països que als del teu barri; tenim més a prop el mòbil que el centre cívic", diu Navarro. Tanmateix, són optimistes: "tot i que la indústria sigui tan agressiva, hi ha grups que s’hi estan adherint", explica Ledesma. Parla per tots quan diu que espera que Declivi sigui un d’ells.