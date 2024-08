L’ànima impressionista de Falcó esquitxa el Cercle Artístic

Una llagosta, un tigre, un clavell, una sabata de taló, el rostre de Frida Kahlo o un fragment del Guernika. La capacitat de Joaquim Falcó per passar qualsevol objecte pel sedàs de la seva «ànima impressionista» (una expressió manllevada d’un esbós biogràfic) es manifesta en cadascuna de les dinou pintures que omplen les parets de la sala d’exposicions del Cercle Artístic de Manresa fins al 13 de setembre. Aquest vespre no hi cabia una agulla de tanta gent que volia admirar la selecció de quadres feta per l’artista manresà d’entre la seva extensa col·lecció particular.

«Aquí hi ha peces dels últims vint anys», ha explicat Falcó en referir-se a un conjunt que respon al convit del Cercle per ser el protagonista de la mostra de la Festa Major. Un esclat de color amb peces d’entre el 2002 -Molinet, amb grans de cafè i tot- i les dues dedicades a Picasso del 2020. «Podeu tocar-les, ... amb cura», ha encoratjat el pintor als presents. Feia dotze anys que no exposava a Manresa. Tant l’alcalde Marc Aloy com ell han desitjat que no passi tant temps fins a la propera ocasió.