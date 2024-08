Microscopies, art i natura a can Poc Oli

La pràctica de l’art en l’entorn natural amb sensibilitat ambiental és la filosofia que inspira el festival de land art Microscopies, una iniciativa de l’Ajuntament i el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç, de Calders, que arriba a la cinquena edició. Després de passar pel parc del Secà, la torre Lluvià, la torre Santa Caterina i el parc de la Sèquia, el certamen es farà de divendres a diumenge al camí de can Poc Oli.

Comissariat per l’artista Roser Oduber, el festival crea un circuit per on l’espectador pot admirar diverses creacions artístiques de caràcter efímer. Enguany seran 9, a les quals s’hi suma l’escultura Què ens mou?, de l’artista de Binèfar Mario Molins, que s’ha instal·lat en una zona inundable prop de la desembocadura de la riera de Rajadell amb el Cardener amb la voluntat que hi romangui i continuar creant, juntament amb les obres dels anys precedents, un circuit artístic a l’Anella Verda.

Els altres artistes de les Microscopies són Ton Armengol, Pau Miralpeix, Emma Flores, Montsita Rierola i el Taller L’Art de Viure de la Fundació Ampans, Montse Farràs, Milagros Arias, Anna Cayuela, Chiara Sgaramella i Míriam del Saz Barragán (La Nòmada Taller) i Antonio de Almeida.

Microscopies s’inaugurarà demà divendres (18 h) amb un recorregut guiat i estarà obert a la visita lliure fins diumenge. Dissabte, a les 19 h, a mig camí entre l’Escola Agrària i el Pou de Glaç de Montlleó, Ton Armengol farà el recital poètic Aiguallums. Una hora més tard, Alba Careta i Santi Careta oferiran el concert Sons d’un país, a l’Escola Agrària, el mateix lloc on diumenge (19 h) Magí Serra interpretarà l’espectacle de dansa La mesura del detall.