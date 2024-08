Natura i art es troben lluny del nucli urbà en deu microscopies

Micrsocopies celebra la cinquena edició i s'ha inaugurat avui a les 18 h al trencall de l'Escola Agrària, on comença el recorregut entorn de Can Poc Oli. L'acte ha comptat amb els membres del Teatre Mòbil, amb la regidora de cultura Tània Infante, la Roser Oduber, directora artística del certamen, l'alcalde de Manresa Marc Aloy i els artistes convidats, entre els quals Mario Molins (1983), escultor de Binèfar que encapçala la mostra amb "Què ens mou?", l'única escultura que no és efímera. El certamen, enguany amb molta presència internacional, compta amb 10 obres i es podrà visitar fins diumenge.

"Estic molt contenta d'arribar a la cinquena edició", confessava Oduber. Microscopies és un festival organitzat per l'Ajuntament de Manresa i El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç que potencia la preservació del patrimoni natural a través de l'art. Com en cada edició, se celebra en un punt de l'Anella Verda de Manresa, però, enguany, l'indret era diferent, amb un recorregut llarg i "molt més íntim", continuava Oduber. Un espai, que "convida a ser humil", deia Molins i que es relaciona amb totes les obres que s'hi exposen.

El recorregut, que arranca amb Molins, segueix amb Ton Armengol i "De pedres pans". L'obra, formada per tríades, "perquè són suggerents i històricament usuals", fusiona tres celles per fer-ne tres brins en una oda als agricultors: "perquè són ells els qui de les pedres, en treuen pans". El visitant és aleshores conduït cap a "Ésser(s)", cinc busts d'argila, pedres, restes orgàniques i calç que, fetes per Pau Miralpeix al mateix indret on s'exposen, "neixen de l'entorn". Als busts, els pren el relleu "Dibuix del natural" d'Emma Flores, una intervenció esculptòrica que neix de les branques mortes en un intent de "preservar el principi actiu", afirma Flores, que les va fer viure.

Però si una obra ha generat ovació és la de Montsita Rierola en col·laboració amb Ampans, un conjunt de bols d'argila que, "com un ritual o una ofrena", diu Rierola, "es desfaran per tornar a la terra quan plogui". Tampoc no ha decebut l'encertat "Niu-Riu" de Montse Farràs que, situat al Gorg dels esparvers, espai que va "enamorar" a l'autora, fa honor al niu de Duc que acaba de trobar-se a la zona i que ha emmudit els aplaudiments (per preservar-ne la tranquil·litat) a partir d'aquest punt. Just a tocar, la peruana Milagros Arias hi havia instal·lat "Línia d'aigua", un recordatori visual de fins on arribava el nivell del riu abans del canvi climàtic.

Obra "Riu-Niu" de Montse Farràs / Mireia Arso

Seguint aquest curs, Anna Cayuela ha presentat la seva "Water Flag", obra que parla de la sequera i del privilegi de tenir aigua corrent. El títol, en anglès, "l'institucionalitza i en facilita la difusió", afirmava Cayuela. La penúltima mostra, "Les aigües que som", de la italiana Chiara Sgaramella i la valenciana Míriam del Saz, posava en relleu la importància d'"aprendre a veure i a escoltar", deia del Saz, i de generar un diàleg entre l'art i la natura. Finalment, Antonio de Almeida, vingut des de Brasil, presentava "A través", una escultura flotant en forma de rombe que recrea "la bellesa i el caos de la natura".

Obra "A través" d'Antonio Almeida / Mireia Arso

Un total de deu microscopies que es podran visitar fins diumenge, abans de desfer-se per tornar a la terra que les va veure néixer.