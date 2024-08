Neidos, membre de 'Làgrimas de sangre': "En el món del rap és un sacrilegi rapejar la lletra d’un altre"

Neidos, Still Ill i Microbio al micròfon, Ramón Anglada a la guitarra i Acid Lemon com a DJ i productor són els noms artístics dels integrants de Lágrimas de Sangre. El seu primer disc, La Real Música Explícita, va sortir el 2011 i l’últim, Armónico Desorden, el 2022. Establerts a mig camí entre el Masnou i Barcelona fan rap festiu, combatiu i reflexiu des del 2006. Musicalment es mouen també entre el reagge i el rock però, en paraules de Neidos el seu és un "rap melòdic". LDS ha tocat en sales, festivals i Festes Majors de Catalunya, Espanya, Mèxic i Londres però aquest dissabte 31 (23.30 h) serà el seu primer cop a Avià. El concert forma part del programa de la Festa Major i es farà a la Pista Poliesportiva juntament amb Karnales Sound i DJ Farlins.

D'esquerra a dreta: Acid Lemon, Neidos, Microbio (centre), Ranom Anglada i Still Ill / Marc Estivill

Neidos, cantant de Lágrimas de Sangre

Com van entrar al món del rap?

T’ajuntes al parc amb els amics i algú et diu mira això. Poc a poc vas compartint el què escrius i tot va sortint. En el nostre cas va ser molt natural. Va anar creixent al anar dient va perquè mno fem això. Va ser un procés molt orgànic.

Un consell per a músics emergents?

Que defensin el seu ofici i no busquin ni intentin dedicar massa temps a trobar concerts ni a la promoció ni als videoclips perquè després es dedicaran a ser mànagers i deixaran de ser músics. Que no tinguin tanta por a l’hora d’escollir algú que ho faci. Cal posar-se límits i deixar-se de tanta autogestió.

Són el mateix grup que va començar?

Aquesta pregunta té dues cares. Seguim pensant igual, fent el mateix i entenent el món d’una manera bastant similar, però hi ha hagut una evolució i un procés de maduresa. Ara tenim més elegància a l’hora d’expressar i també ho fem d’una manera més rebuscada, no tant directa i pamfletària.

Fa dos anys que no treuen disc. No en senten la necessitat?

No sé si la paraula necessitat és l’adequada. No hem tingut mai la necessitat d’acabar res. En general anem fent i quan tenim uns quants temes pensem en fer un disc. Potser altres grups han de complir dates però nosaltres ja vam començar a funcionar així. Sí que és veritat que al principi dèiem va, no ens adormim, i que ara anem més espaiats però mai no hem fet res en contra de la nostra voluntat.

No els ha atrapat la indústria del single?

Mai hem fet singles i per sort no ens ha calgut. D’alguna manera tenim aquest privilegi d’haver entrat a la indústria sense aquest requeriment degradant.

Com és l’escena musical actual del rap?

No hi ha gaire herència. Molts grups de la branca més combativa del rap estan plegant, sobretot a València. El què hi ha ara és bastant descafeïnat. El nou urban és el pop d’abans, són els nous Sopa de Cabra, comparteixen la idea de fer mainstream. És una música que té la seva funció social però un interès baix. A mi em sap bastant de greu, el context musical que hi havia abans ara està desapareixent. Han caigut molts grups i no sé què passarà.

Segueixen fent concerts tot i no treure música. Com és?

És una bona pregunta que jo també em faig perquè aquest any hem fet més de cinquanta concerts. Crec que és per la nostra manera de fer música. Escrivim temes sense data de caducitat perquè no parlen de l’avui. Això ens fa sortir de la roda actual de cançons que caduquen al cap d’un mes. No seguim aquest ritme perquè fem un tipus de música més atemporal que segueix funcionant.

Qui escriu les lletres?

En el món del rap és un sacrilegi rapejar la lletra d’un altre. Cadascú canta el que escriu. Tots som lletristes i és bonic veure com es combinen els diferents punts de vista en una mateixa cançó. Per això les cançons s’allarguen. Al final, en el rap, el què interessa és la lletra.

Els agrada fer col·laboracions?

Sempre hem intentat tenir-ne alguna. És bonic però a la indústria col·laborar s’ha convertit en un imperatiu per guanyar més públic. És un negoci i ens fa una mica de fàstic. Nosaltres sempre que n’hem fet ha sigut amb amics o gent que rapejava amb nosaltres o en algun cas puntual amb algú que no coneixíem i admiràvem per donar-nos el gust de treballar-hi, com per exemple el Kutxi de Marea.

Canten en castellà però tenen algun tema en català...

Quan vam entrar al món de la música només hi havia referents en castellà. No ens plantejàvem que es pogués fer res en català. Potser si comencéssim avui en dia seria diferent perquè ja hi ha referents. Ara no canviariem d’idioma, el que els agrada als nostres fans és el que fem i no sé si tindria sentit. Però sí que de tant en tant en fem alguna cançó en català perquè ens agrada fer arribar la llengua a llocs on potser no saben que nosaltres també parlem català. Al final és la nosatra llengua.

Un gran concert?

A nivell internacional hem anat a Mèxic i també vam tocar a Londres, però no hi tenim una base de fans sòlida. Els concerts més grans són a Viña Rocks i a Arenals, però no sé si són els més bonics. Un festival funciona més com una massa i no tant de tu a tu. A més, com més gran és un concert més fàcil és decebre, és com cap d’any, que ha de ser la festa de l’any i llavors és millor qualsevol cap de setmana. A nosaltres ens agraden molt les sales, la connexió és més profunda, veus a la gent i els hi veus la cara. M’omple més.

El dissabte toquen a Avià. Els omplirà?

Crec que mai hem tocat a Avià però a mi m’agrada canviar, jo faria sempre un lloc nou. A més, en pobles petits de la Catalunya central o del prepirineu sempre és molt bonic, de cop tots els pobles del voltant van a la festa i estàs fent una gran festa major a ple estiu. Ens fa sempre molta il·lusió.

Proper disc?

Anunciarem novetats a finals de tardor. Nosaltres sempre diem que tenim 3 vessants: la festiva, la reflexiva i la combativa i les defensem en tots els discos. Ara estem fent una reedició d’aquestes tres línies però mantenim la idea de que fem el mateix que quan vam començar. n