Portes obertes als museus i una nova Descoberta

És habitual que per la Festa Major els museus de Manresa facin jornades de portes obertes. El Museu del Barroc, inaugurat fa mig any durant la Llum, oferirà accés lliure tant diumenge com dilluns, de 10 a 15 h, i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil i el carrer del Balç ho faran dilluns, de 10 a 14 h. D’altra banda, dissabte, a les 19 h, el Museu de Manresa acollirà la Descoberta nº 33: Maria Garganté presentarà el Novenari d’Ànimes del fons del centre.