Tots els concerts de l'Alternativa i la Festa Major de Manresa

FESTA MAJOR DE MANRESA

DIVENDRES 30

BALL DE NIT AMB LA COBLA ORQUESTRA SELVATANA

23 h · Plaça Sant Domènec

Per ballar amb les cançons d’una de les cobles-orquestra punteres i imprescindibles a les festes majors de Catalunya. A continuació, DJ NEUS GONZÁLEZ Diversió i energia damunt l’escenari amb varietat d’estils musicals.

II FESTA COCOTOWN COCOTOWN

23 h · Carrer Sallent

La més coneguda festa temàtica de COCO CLUB, es trasllada al carrer Sallent de Manresa. Festival apte per a tothom que es caracteritza per la màxima interacció amb el públic: confeti, pluja de globus, pals lluminosos, CO2, xanquers, animadors i xou amb equip de ball i música dels DJ de moda Arzzett, Kevin Leal i DJ Creus. Acte amb zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Inscripcions a l’enllaç: https://web.lafestamajor.cat/ accessible o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Manresa.

DISSABTE 31

BIG MOUTHERS

23 h · Plaça Sant Domènec

Gaudeix d’aquest grup de versions que repassa els himnes més emblemàtics de la història de la música a través d’un directe potent i enèrgic. A continuació, FESTA RAC 105 Experiència musical única amb Enric Font, comunicador, locutor, DJ i responsable del programa #JaTardes! de @rac105.

ORENETA D’OR CIUTAT DE MANRESA

23 h · Plaça Major 39a

Mostra de dansa folklòrica d’intercanvi que comptarà amb l’actuació del Casal Cultural Dansaires Manresans i del Grup de Danses Arcude de Vall d’Uixó (Castelló de la Plana) com a grup convidat. Organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans

FIGA FLAWAS

23 h · Carrer Sallent

Amb un so fresquíssim de música urbana festiva (reggaeton, trap, pop, urban, disco, rumba, drill), el grup ha esdevingut la banda sonora d’una nova generació informal i tendre que es veu reflectida en les seves lletres.

A continuació,

DJ ENKA + DJ ARZZETT

Amb una llarga i intensa trajectòria, DJ Enka és també una de les DJ més influents a les xarxes socials d’streaming com Twitch i TikTok. DJ Arzzett (Aleix Rodríguez) farà vibrar tothom amb tots els hits de moda. Acte amb zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Inscripcions a: https://web.lafestamajor. cat/accessible o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Manresa.

DIUMENGE 1

23.30 h · Carrer Sallent

Concert de Mushka.

NOCHE OCHENTERA

23.30 h · Plaça Sant Dòmenec

Concert amb música dels anys 80, una experiència única plena d’energia i de nostàlgia que permetrà reviure èxits d’Alaska i els Pegamoides, Nacha Pop, Hombres G i Los Secretos, entre molts altres.

DJ ADRIÀ ORTEGA

A continuació

Sessió amb els millors hits del moment i la música urbana que més sona actualment. Concert de la cantant revelació de l’últim any que ha rebut el premi Enderrock al millor disc de música urbana pel treball Tas Loko Mixtape.

DJ MON+DJ ARZZETT DJ

A continuació

Mon és un dels DJ amb major projecció internacional dels darrers anys. DJ Arzzett (Aleix Rodríguez) farà vibrar tohom amb tots els hits de moda. Acte amb zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Inscripcions a: https:// web.lafestamajor.cat/accessible. o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

I A L'ALTERNATIVA DE MANRESA

DIVENDRES 30

22:00h – Plaça Puigmercadal:

Esperit de vi (punk-rock)

Xavi sarrià (rock, ska, reagge)

Ebri Knight (folk-rock)

DISSABTE 31

22:00h – Plaça Puigmercadal:

El niño índigo (rap)

Elane (rap)

Balma (dnb, house, uk garage)

PD Pundawakers

DIUMENGE 1

22:00h – Plaça Puigmercadal:

Punkxada (punk)

23:00h – Actuació colla Van del Pal i gatzara, ball de la Geganta Fadulla i Crema Falla: