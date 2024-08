Manresa al ritme de la «batxateta catalana» de Figa Flawas

El Pep Velasco (1998) i el Xavier Cartanyà (1997) porten l’etiqueta de figaflors des del 2020, quan van decidir publicar a Youtube el seu primer senzill: 100 graus. Un adjectiu que (influenciat per l’anglès) s’ha convertit en el nom d’un dels grups de referència del panorama català actual: Figa Flawas. El duet de Valls, que encara no ha fet públic qui és el Figa i qui el Flawa, és un dels caps de cartell de la Festa Major de Manresa i actuarà gratuïtament al carrer Sallent aquest dissabte (23 h).

Figa Flawas va deixar clar el seu tarannà festiu i reggaetoner des del primer cop que van tocar en concert. Va ser a la Festa Major de Valls de 2021, on van compartir escenari amb grups ja consolidats com Stay Homas, la Pegatina o Zoo. Veient la música com una oportunitat per deixar la feina de mosso de fàbrica, el 2022 Velasco i Cartanyà van treure el seu primer EP: Joves tendres. Amb cançons com Que no s’acabi van començar a sonar i van establir una bona relació amb altres artistes de l’escena catalana. D’aquí en van sortir Secr3t, una col·laboració amb la Julieta, i Xuculatina, cançó on, a més de la barcelonina, s’hi van sumar The Tyets. Tot just dos anys després del seu primer senzill guanyaven el premi Sona9 al millor grup català de l’any de la revista Enderrock.

Però si hi ha un abans i un després en Figa Flawas és amb Mussegu (Halley Records), la «batxateta catalana» que els ha catapultat a l’escena musical nacional. La cançó, publicada el 2023, va arribar a quatre milions de reproduccions aquell mateix any i és una de les úniques – i primeres - batxates en català (després de Nena de Jorge Agustí). Mussegu forma part del seu últim àlbum i primer d’estudi La Calçotada (Halley Records, 2024), que compta amb una vintena de cançons i amb col·laboracions com ara Toca amb Oques Grasses o bé Xalalà amb Lluís Gavaldà. Un àlbum que els ha portat a actuar en més de deu festivals (al Canet Rock, el Cruïlla o el Pirata Beach Festival de Gandia, per exemple) i a més de vint Festes Majors, entre les quals s’hi suma, aquest dissabte (23 h) la de Manresa. Un concert que és, juntament amb el de la Mushkaa, un dels més esperats de la Festa Major d’enguany.