Stroika torna però no omple

Amb el lema de "torna la de sempre" i després del fracàs de La Clandestina (nom amb el qual el grup Ítaca la va reobrir el 9 de desembre de l'any passat), avui de 23.45 a 7.30 h de la matinada ha tornat a obrir Stroika, mantenint el nom i activitat habituals. El preu de l'entrada oscil·la entre els 10 i 18 euros, però aquest primer cap de setmana, si es demana un got d'Stroika en una de les barres habilitades per Festa Major i es mostra un cop a la sala, l'entrada és gratuïta.

La sala de concerts, però, torna amb novetats. S'ha modificat l'espai per encabir-hi dues sales i una terrassa i s'ha tornat a habilitar un autobús-llançadora des de la Plaça Valldaura fins a l'avinguda del Polígon dels Dolors per aquestes tres primeres nits. El transport és gratuït i proposa avui, demà i diumenge un servei cada trenta minuts a partir la 1 i fins a les 4 h. I, tanmateix, a la 1:30, la sala seguia buida. I a i 45 encara no s'havia omplert.

Sala Stroika avui, a la 1.40 h de la matinada / Arnau Pérez

"Ens esperàvem menys gent, deven haver vingut unes cinquanta o seixanta persones", diu Arnau Garcia, treballador de la discoteca. Stroika avui és la novetat i esperen que, això, pugui atraure el públic, repartit aquesta nit entre els concerts de la Festa Major Alternativa, el Dj. del carrer Sallent i el festival d'electrònic Oxigen. "Els busos surten de davant del Sielu perquè és el lloc on està tothom, al centre. No podem oblidar que és festa major", continua Garcia.

"Si això s'omple, serà a les tres o a les quatre, però avui no és el dia fort", continuen Bernat Samiquel que, acompanyat de Núria Sacera i Meritxell Harillo gaudeix, avui, de la sala. Un Stroika diferent que espera omplir després de la festa major, quan s'inauguri públicament la sala.