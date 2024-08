La Mushkaa més sexy i sensible arriba a FM

L’artista del moment es diu Mushkaa i es farà seu el Carrer Sallent de Manresa el proper diumenge dia 1 de setembre en un concert d’entrada lliure a les 23.30 h. La cantant i compositora, premi Enderrock 2024 a millor artista revelació pel públic i a millor disc de música urbana segons la crítica per Tas Loko Mixtape, és, juntament amb Figa Flawas, cap de cartell de la Festa Major d’aquest any.

Irma Farelo Solé, Irmushka pels de casa, va néixer el 2004 a Vilassar de Mar (Maresme). Filla del presentador Eduard Farelo i d’Eva Solé, que a part de mare també li fa de mànager, ha crescut amb la música des de petita. Té una germana bessona, la Greta Farelo, que actua amb ella fent els cors a les actuacions (i amb qui és fàcil confondre-li la veu) i tres germans més, una de les quals és la famosa Alba Farelo, més coneguda com a Bad Gyal i amb qui aquest 2024 ha tret una cançó conjunta. La col·laboració, que compta amb gairebé 2 milions de reproduccions al Youtube, duu per títol SexeSexy i combina el català i el castellà en una lletra tan explícita que li va valdre la censura a TikTok.

La Mushkaa va debutar a l’escena musical el 2021 amb Res Kla, el seu primer single, que va arribar a les 100.000 reproduccions a l’Spotify. El 2023 va duplicar la xifra amb Sembla Mentida, senzill que es va viralitzar al TikTok. I aquest any està de gira amb el seu segon EP: SexySensible. Un tour que l’ha portat, de moment, a 19 sales, entre les quals l’Apolo (Barcelona), la Salashoko (Madrid) o la Mirona (Girona) i a festivals com ara el Primavera Sound (Barcelona), el Cabrórock (Vic), el Porta Ferrada (Sant Feliu de Guíxols) o el Riverland (Astúries).

La Mushkaa al festival Porta Ferrada, on va actuar juntament amb Figa Flawas / Xavier Casals

L’artista, que es va iniciar al món de la música tocant la trompeta, actualment està estudiant al Taller de Músics de Barcelona. Una formació musical que li permet passar del dancehall a l’hyperpop i fins i tot a alguna balada al piano, però sempre mantenint la seva essència de reaggeton porc amb moments tristos, que és com defineix les seves cançons. Un eclectisme musical que també es materialitza en l’idioma: a les seves lletres, que parlen sempre de moments viscuts, s’hi pot escoltar català, castellà i anglès, una característica, però, que no ha agradat a tothom. Criticada per utilitzar un català ple de barbarismes, la cantant empra la incorrecció lingüística per parlar de la homosexualitat. Les seves cançons d’amor, dedicades a noies, donen visibilitat a l’homosexualitat femenina, perquè, com ha dit repetidament, «a mi m’agraden les noies».

Conscient de la necessitat d’ampliar el panorama musical femení català, la Mushkaa forma part d’una fornada d’artistes femenines que, juntament amb la Maria Hein o la Julieta, sembla estar canviant l’escena catalana. Igualment, la maresmenca ha aparegut en un moment de creixement en la indústria de l’urban catalana i la gira del seu últim àlbum, SexySensible està tenint molt bona rebuda entre el públic jove. Una artista que arriba el diumenge 1 a les 23.30 h a Manresa en el segon (i últim) gran concert d’aquesta Festa Major.