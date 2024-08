Les bateries es troben per celebrar el quinzè aniversari

Han passat quinze anys de la primera Trobada de Bateries de Manresa i Ernest Larroya, l’ànima de l'actuació, va reunir, ahir al vespre, a la plaça Sant Domènec, gairebé quaranta bateries per celebrar l’aniversari. "Aquí venim a passar-nos-ho bé", deia Larroya, mentre, cervesa i baqueta en mà i acompanyat d’Albert Mallorca i del grup de versions convidat Big Mouthers, animava el públic i els músics anant de punta a punta del recinte.

Tambors i platerets feien vibrar el terra de la plaça, que va inaugurar l’acte amb Alegria del Cirque du Soleil. "Amb la música el ritme surt sol", assegurava el Quim Moreno que, juntament amb el seu germà Marc eren, amb 8 i 9 anys, els participants més petits de l’edició. Era la primera vegada que hi participaven, però "portem tocant des dels tres anys", deien. De debutants n’hi havia, però de veterants també. "Nosaltres fa cinc anys que venim a la trobada", subratllaven Fermí Rojo i Jan Torrescasana, que, confessaven "ja no necessitem assajar gaire".

Potser per això Vampire, la segona cançó que van interpretar, va patir algun problema tècnic: "que consti que som nous, ens vam comprar la bateria ahir", feia broma Larroya. Tanmateix, sí que hi havia una bateria nova al festival. La botiga de música Solans no només dona suport al festival sinó que, enguany, ha sortejat una bateria electrònica entre tots els participants. "Donem les gràcies a tothom que confia en nosaltres", reconeixia Larroya.

Ernest Larroya tocant al costat dels altres bateries / Mireia Arso

A la trobada d’enguany hi va haver "cinc o sis baixes d’última hora, però va reunir el públic esperat" explicava l’organitzador. Un públic que va cantar, ballar i aplaudir al ritme de les bateries i que va participar activament en la celebració de les quinze edicions.

"Hi ha algú que faci anys?", va preguntar Larroya. Poc després, dues persones del públic entraven al recinte i al so del "celebrem el teu aniversari" de Com està el pati d’Oques Grasses, van rebre una samarreta i unes baquetes de l’edició. "Perquè nosaltres també estem d’aniversari" , continuava Larroya. El regal més gran, però, va ser la col·laboració amb Big Mouthers.

Al ritme de We will rock you de Queen, els manresans van unir les seves bateries al grup de covers fent honor al grup anglès a tot volum. I want it all va continuar amb un homenatge que tan podria ser al mític grup de rock com als prop de quaranta bateries que, ahir al vespre van sonar i ressonar al centre de Manresa.