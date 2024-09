La fal·lera per Eurovisió s’instal·la al Kursaal amb l’obra «Tuelf points»

És possible crear un gran medley de 122 cançons en 95 minuts? És possible. L’audàcia es farà evident demà dilluns (18 h) a la sala gran del Teatre Kursaal en la primera funció a Manresa de Tuelf points, una idea del cardoní Dídac Flores que es va fer realitat l’abril de l’any passat i encara està en cartell amb una reeixida segona temporada.

«Quan vam engegar, la intenció era anar creixent de mica en mica i volem convertir-nos en els Pastorets de primavera, entorn de les dates del festival d’Eurovisió», explica Flores. Tuelf points pren l’emblemàtica expressió en anglès que en el certamen televisiu omple de joia l'artista a qui va adreçada i explica una història rocambolesca per enganxar els fans eurovisius i, alhora, «gent que potser no aniria a veure una obra de teatre musical però sí una comèdia cantada».

Hi ha una organització secreta que cada any crea la cançó que serà guanyadora del festival d’Eurovisió. Però un dia el geni de la llàntia, el responsable dels èxits que triomfen, mor i l’ens clandestí ha de trobar amb urgència qui el reemplaci per mantenir viva la roda del concurs. Amb aquest peculiar argument, Tuelf points incorpora la interpretació de més d’un centenar de temes que han fet enormement popular Eurovisió al llarg dels anys. «En la segona temporada ja hi ha Zorra», afegeix el cardoní sobre un muntatge que viu al dia la realitat eurovisiva.

«Sobre l’escenari hi som el Xavi Duch, l’Esther Peñas, el Marc Pociello i la Laura Daza, que són molt bons, i jo toco el piano», anota Flores. Però a més dels cantants i de les cançons, Tuelf points té uns altres protagonistes: des d’unes pantalles LED en alta definició, enregistrades, hi surten grans figures vinculades al món eurovisiu estatal com la Nina, que interpreta el paper de la cap de la gran organització que controla el festival, Miki Núñez i Ruth Lorenzo, així com Matias Prats jr. «En la versió catalana, les notícies les dona el Toni Cruanyes, però quan vam anar a Madrid li vam demanar al Matías si volia sortir», afegeix. En aquest elenc virtual també hi ha les novetats de l’Edurne i la Soraya.

Tuelf points es va posar a caminar l’abril del 2023 al Teatre Gaudí de Barcelona, van fer una funció el mateix dia del festival incorporant l’experiència de viure’l col·lectivament, i van passar al Teatre Borràs, també a Barcelona. La segona temporada va començar tornant al Borràs i van estar també al Teatro Eslava de Madrid. «El primer any vam fer un bolo, i aquest estiu ja en portem cinc, espero que l’any vinent siguin deu», apunta Flores marcant la línia d’un espectacle que reviu a la primavera, gira durant els mesos de calor i hiverna per continuar perfeccionant-se.

Després de veure’s a La Coromina i a Súria, Tuelf points arriba a Manresa, concretament a un Kursaal que Flores coneix i admira. No en va, el cardoní també està implicat en la Nit de Musikaals, un altre projecte ple de talent jove. Les entrades tenen un preu de 22 euros, 20 per als majors de 65 anys, menors de 30 i socis del galliner.