«El favor» posa en joc l’amistat durant un sopar

Diumenge (19 h) es representarà a la sala gran del Kursaal l’obra de teatre El favor, una comèdia escrita per Susanna Garachana que dirigeix Xavier Ricart i interpreten Eduard Buch, David Marcé, Marc Rodríguez i Jordi Rico. L’acció es desenvolupa en el transcurs d’un sopar que el Cesc organitza amb els seus tres millors amics per demanar-los un favor, ja que ell i la seva dona, la Clara, fa temps que intenten tenir un fill però no se’n surten. L’amistat es posarà en joc durant la vetllada.