Joel Lliró: "No existeix cap festa tan peculiar com el correfoc de Manresa"

"Clar que jo no puc ser objectiu", afirma Joel Lliró (Manresa, 1974), bateria i veu de l’orquestra Mitjanit, "però tornar em fa moltíssima il·lusió". Lliró parla del concert del ball del correfoc, que aquest dilluns a les 00.30 h, tretze anys després de la seva darrera actuació per festa major, recupera a la Mitjanit per a celebrar l’arribada de manresans, diables, dracs i boc a la plaça Major. El concert, un clàssic, havia estat durant molts anys a càrrec de l’orquestra manresana: "si fos per nosaltres vindríem cada any, però potser ens tocava marxar", diu.

Des d’aleshores han passat tretze festes majors sense la Mitjanit, que torna renovada. Gemma Torrecillas (teclat i veu), Josep Pinyot (guitarra i veu), Bruna Nicolau (saxo, gralla i flautes), Xavier serra Vila (veu), Néstor Luque (baix i veu), Marta Gavaldà (trompeta i veu), Joel Lliró (bateria i veu) i Xavier Barrero (tècnic de so) són els actuals integrants de la Mitjanit, i, d’entre tots ells, només Lliró era present al ball del correfoc d’ara fa tretze anys. Però no serà un impediment: "farem que el concert sigui fantàstic", assegura.

Orquestra Mitjanit en un concert en directe / Lau Lliró

Versions de i per Manresa

La gènesi de la Mitjanit va començar el 1991, quan una colla d’amics (entre els quals Joel Lliró) va formar, a l’institut Lluís de Peguera, el grup de rock Masos Rònecs. Just quan comencen a fer-se lloc en l’escena musical, graven per encàrrec i per primer cop les cançons del correfoc. A partir d’aquí, alguns membres decideixen canviar de rumb i formen un nou grup de versions: la Mitjanit. L’orquestra acaba agafant el relleu del grup primigeni i és contractada per tocar al ball, on interpreta les cançons tradicionals: "quan la gent arribava a la plaça, ja estàvem tocant en directe La Víbria i La Moscada", recorda Lliró.

Les cançons, populars, els uneixen tant als seus orígens com a l’emblemàtica festa de la ciutat: "no existeix cap festa tan peculiar com el correfoc de Manresa. L’he viscut i hi he participat, me’l sento meu", assegura Lliró. I, de fet, enguany, el retorn a la ciutat que els va veure néixer se celebrarà amb una col·laboració amb Masos Rònecs i amb els Tabalers de Xàldiga "que no puc explicar exactament en què consistirà", diu el músic.

Així doncs, dilluns, una mica més tard de mitjanit, l’orquestra pujarà un altre cop a un escenari "del qual en podria explicar moltes anècdotes", diu Lliró. De fet, va ser des d’aquest des d’on la Mitjanit va veure com naixia la pràctica d’estripar samarretes: "crec que podria reconèixer el grup que va començar, davant de la font de Sant Antoni. El primer any només van ser ells, però el segon ja eren quinze o vint persones. Al tercer ja era mitja plaça", explica el bateria. Lliró recorda també la primera samarreta que li van estripar: "em van arrancar el vestuari de la Mitjanit, d’una tela especial molt difícil de trobar!". Però, reconeix, "és molt bonic veure com la cultura popular neix de l’espontaneïtat".

Una cultura que és important pels membres de l’orquestra, preocupats pel rumb actual de la indústria musical. El concert de la Mitjanit durarà dues hores, "però podríem tocar fins a tres", afirma Lliró. Si no ho fan és perquè, després, toquen Two F**king Dj's: Marc Pich & Ferry B: "la programació de dj. va en deteniment dels grups, cada cop es potencia menys la música en directe", assegura Liró. Igualment, la Mitjanit es caracteritza pel seu caràcter reivindicatiu i enguany, a Manresa, portaran un repertori "dur i majoritàriament en català" que, esperen, agradi. "Costa trobar un grup de versions que surti del que és políticament correcte, però nosaltres toquem cançons amb un deix ideològic", afirma el bateria. Ideologia en directe que se sentirà, dilluns, després del correfoc.