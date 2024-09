Tirallongues intenta, sense èxit, el tres de vuit

Amb un quatre de vuit, el castell més gran que han fet fins ara, els manresans Tirallongues obrien aquest diumenge al migdia la diada castellera de la festa major d'enguany a la Plana de l'Om. El públic i les colles que els acompanyaven, els castellers de Terrassa i els de Barcelona, estaven expectants: la colla manresana, dirigida per Anna Montenegro es preparava per fer un tres de vuit. "Jo hi confio", assegurava David Jover, sots cap de colla. Però no hi ha hagut sort.

Les millors imatges de la diada castellera de la Festa Major de Manresa /

Els barcelonins han debutat amb un tres de set, castell que els terrassencs també han descarregat. El segon castell dels manresans venia acompanyat d'un silenci sepulcral: Tirallongues es preparaven per fer història. "En principi avui ens en sortirem, si no, no el tiraríem", deia Aitana Àlvarez, encarregada de l’equip de pinyes. Però just quan la música començava a sonar, el castell que ha vist el públic era un cinc de set. "Estava mal quadrat, dues rengles estaven un pèl massa estirades", explicava Jordi Solé, cap de troncs. "A punt, a punt, però no ens ha aguantat", continuava la Laura Clotet, membre de Tirallongues. El cinc de set ha estat un èxit, el tres de vuit encara no. "Però ho quadrarem i ho tornarem a intentar", afirmava Solé.

Tirallongues aixecant un castell a la diada d'avui / Oscar Bayona

L'intent ha vingut amb la segona volta. La Plana s'ha abocat a la pinya. Els terços pujaven i Àlvarez demanava silenci. A les quartes començava la música. Però quan es criden els dosos, els castellers baixen. L'enxaneta no ha pogut aixecar el braç. "Hem fet el pas d'intentar-ho, que ja és molt", deia Glòria Pujol, "una rengla estava una mica tancada".

La jornada ha acabat amb castells d'agulla: els barcelonins han pujat un de quatre de set i els Tirallongues, també, tancant la diada amb un castell "que tampoc no és fàcil", deia Montenegro, asseguda sobre la pinya abans de pujar el quatre de set amb agulla.

Castellers de Barcelona, avui, a la Plana de l'Om / Oscar Bayona

Quatre pilars, dos dels quals dels Tirallongues, han clos la diada castellera d'enguany. Tot i no haver acabat en fita històrica, sí que ha representat un primer pas per al tres de vuit, que, malgrat resistir-se, la colla assegura que ja s'aixecarà.