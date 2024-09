Anselm Clavé torna a fer bona cara

Amb la contradansa La font del roure, escrita per Anselm Clavé el 1854 i interpretada per cantaires de l'Eswèrtia i de l'Orfeó Manresà aquest migdia s'ha inaugurat la restauració del bust dedicat al pare del cant coral de Catalunya, ubicat a la plaça que porta el seu nom, enmig del carrer Urgell. Inaugurat per primer cop el 24 de juny del 1919, el bust dedicat a Clavé, que feia anys que necessitava molt més que una neteja de cara, és el monument escultòric més antic que hi ha als carrers de la ciutat. Es tracta d’una obra de l'arquitecte santvicentí Bernat Pejoan i de l'escultor manresà Josep Andreu, conegut amb el sobrenom de Borges. La intervenció al deteriorat monument, entomada per l'ajuntament a proposta de les entitats que commemoren el bicentenari del naixement de Clavé (1824-1874), ha tingut un cost de 10.000 euros.

La restauració de l'escultura, de pedra, amb una peanya sobre la qual s’aguanta una columna cilíndrica coronada per un capitell jònic i, a sobre, el bust del músic, ha consistit en la neteja i el sanejament del conjunt i, posteriorment, en la consolidació d'aquells punts amb desplaçaments i fissures, que s'han segellat. Els treballs han anat a càrrec de l'empresa Catarqueòlegs.

A més d'oficialitzar la restauració i de fer la tradicional ofrena floral als peus de l'estàtua, l'acte d'avui també ha servit perquè l'alcalde, Marc Aloy, la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, i Francesc Rafart Prat, del Centre d’Estudis del Bages, mostressin al nombrós públic que s'hi ha aplegat, la placa commemorativa del bicentenari del naixement de Clavé, situada a sota de la que dona nom a la plaça. Infante ha conduït un acte (breu i amb la pubilla i l'hereu sortint), que ha tingut els parlaments d'Aloy i de Rafart subratllant la figura polièdrica de Clavé, polític, compositor, escriptor, fundador del moviment coral a Catalunya i impulsor del moviment associatiu. Rafart ha recordat el "naixement" de la plaça (quan el 1891, el consistori va comprar la casa que hi havia al número 38 del carrer d'Urgell) i Aloy ha assenyalat les "referències" claverianes a la ciutat: la plaça (inaugurada amb el nom del compositor la festa major del 1918); el bust (descobert el 1919 en un acte que va tenir la presència de tots els Cors de Clavé de Catalunya); i, a iniciativa de la Societat Coral La Unió Manresana, el 28 d’agost de 1932, el carrer de les Flors de Maig, títol d’una composició de Clavé, on l'entitat tenia la seva seu.

El darrer acte de l'Any Clavé a Manresa serà el dissabte 12 d'octubre a les 12 del migdia al teatre Conservatori. Es tracta del concert Anselm, a càrrec de Marc Parrot i la Coral Sant Jordi en el marc de la 27a Fira Mediterrània.