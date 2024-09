«Tuelf Points» porta a la Festa Major de Manresa un espectacle musical «de postal»

«Si no sou eurofans, no dubteu a sortir de la sala, encara hi sou a temps». Així s'ha rebut, avui, al Teatre Kursaal, al públic de Tuelf Points, el musical del cardoní Dídac Flores que s’estrenava a Manresa. La proposta? Un concert teatralitzat que repassa ben travats més d’un centenar dels populars èxits eurovisius.

TV3 anunciava l’exclusiva: el festival d’Eurovisió es posposa. Ha mort «El Mestre», el geni creador de les cançons guanyadores del festival. La sala, plena, s’impacientava. Vuelve conmigo, li demanaven des de l’organització europea. Però no, no pot tornar i un dels fans és l’escollit: ha de compondre l’EuroWin (la cançó guanyadora) d’aquesta edició. Per a fer-ho, té l’ajuda d’uns cíborgs blancs d’ulleres entelades que, de tant en tant, juguen a fer de persones: «I am not your Toy», li diuen. Els caps del festival començaven a posar-se nerviosos, necessitaven un tema guanyador. «Què mou el món? Eres tú, els responia Mocedades. Però el fan que ara és un geni estava perdut: Quien maneja mi barca?

La manejava la clandestina EMS (Euro Music Society), una institució que no creu en les fronteres, però sí En un mundo nuevo. Un viatge que semblava tenir una clara preferència per anar i venir d’Espanya, potser per a fer justícia a un estat que, al festival, no sol ser massa ben rebut. Una justícia que es basava en el principi d’igualtat: Cry baby, que aquí també hi ha lloc per al fracàs. El públic reia, semblava que Manel Navarro, el cantant de Do it for your lover, encara no havia superat la pubertat. Ja ho diuen que, de vegades, per a triomfar, com Massiel, només cal saber cantar un La, la, la.

I això és precisament el que han fet Xavi Duch, Esther Peñas, Marc Pociello, Laura Daz i Dídac Flores, avui, al Kursaal. El públic, dret, aplaudia en una imatge final que, com la cançó eurovisiva d’enguany, també ha estat «de postal».