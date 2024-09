El cementiri de Manresa sona a jazz per homenatjar Amat-Piniella en festa major

Apassionat del jazz, a Joaquim Amat-Piniella (1913-1974) li hauria agradat seure a l'ombra d'un xiprer i escoltar Sing, you sinners, de William Franke Harling i Take the A Train, de Duke Ellington. I probablement, hauria encaixat amb els joves intèrprets de Quart de Blues (Jofre Noguera, bateria, Isarn Turgó, baix, Adrià Balcells, saxo i Teo Gallego, teclats) després d'escoltar-los i demanar-los un bis. O dos. El jazz ha obert aquest matí assolellat de setembre l'homenatge a l'escriptor de K.L.Reich al panteó número 31 del cementiri municipal de Manresa, on, des de finals de 2013, descansen les despulles de l'intel·lectual manresà, supervivent de Mauthausen i del qual es commemora aquest any el 50è aniversari de la seva mort, el 3 d'agost del 1974. Avui, encara que sembli un contrasentit, era més viu que mai.

A Prats amb un maletí abans de l'exili

Entre els assistents, dos parents del manresà il·lustre, els germans Joan Manel Solà Piniella i Neus Solà Piniella, de Prats de Lluçanès, la mare dels quals, que va morir fa dos anys, Montserrat Piniella Bach, era cosina germana de la mare de l'homenatjat. La Neus Solà continua vivint a la casa pairal on va néixer la mare d'Amat-Piniella, Concepció Piniella i Blanqué, que l'escriptor va visitar "molt ràpid i amb un maletí" abans de començar el camí de l'exili. L'acte, promogut per l'Ajuntament i l’Associació Memòria i Història de Manresa, l'ha conduït la periodista i dramaturga Àngels Fusté i ha tingut els parlaments de l'alcalde Marc Aloy, del president de l’Associació de Memòria i Història de Manresa, Salvador Redó i Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic. Es tractava de traçat un arc biogràfic d'una figura de referència de la literatura concentracionària, d'un polític, periodista i escriptor que mereix reconeixements i homenatges però, sobretot, allunyar-lo de l'oblit. Del nostre oblit, com ha remarcat Redó. Paraules per aixoplugar les flors de l'ofrena davant la placa commemorativa de l'aniversari.

Neus Solà Piniella, amb la foto de la seva mare, cosina germana de la mare de l'escriptor, amb el seu germà Joan Manel Solà Piniella / Mireia Arso

El jazz com a metàfora

El jazz no ha estat únicament la nota d'atrezzo sinó la metàfora que ha servit per apuntalar la modernitat d'un jove republicà a qui la Guerra Civil va tallar molt més que les ales, a ell i a la seva generació. Fusté recordava un any, el 1932, quan Amat-Piniella va fer una conferència de jazz a Manresa, "segurament la primera sobre aquest gènere a la ciutat, acompanyat del pianista Ramir Torres". Fundador de l'entitat Hot Club Manresa, com a filial del Hot Club de Barcelona, la joventut de l'Amat "connectava amb l'esperit de l'epoca, obert, idealista i ple d'esperança en el futur". Modernitat i avantguarda en una figura que va tastar la política, el periodisme (va publicar uns 200 articles) o la cultura, a través de la revista i la penya Ara, com ha remarcat Fusté. Però després dels anys de la República arribaria la Guerra Civil, l'exili i la deportació. Amat-Piniella sobreviurà després de viure a Mauthausen i altres camps nazis quatre anys i mig "d'horror i barbàrie". L'infern nazi que l'escriptora Montserrat Roig va veure "en els ulls terriblement cansats de l'Amat-Piniella".

Imatge de l'ofrena floral davant del panteó familiar amb els assistents a l'homenatge / Mireia Arso

La memòria, sempre

Condemnat a l'ostracisme, el franquisme va escapçar del tot "aquella finestra oberta al món". Amenaçat i expulsat per uns falangistes manresans el 1960 quan va venir a la ciutat a signar llibres, l'escriptor pràcticament ja no tornaria a posar més els peus a Manresa. Va morir jove, a 60 anys, però la seva figura i la seva obra "s'ha reivindicat i difós" gràcies, com a apuntava Redó, a la incansable tasca -i "tossuderia"- de Joaquim Aloy, fundador de l'Associació Memòria i Història de Manresa. La recuperació de la memòria, sempre. A través de la reedició dels seus llibres, de les Stolpersteine, del títol i retrat de Manresà Il·lustre, del premi literari que porta el seu nom, de l'escultura al Casino de Manresa... Però, com ha subratllat Fusté, "de totes les iniciatives segurament la que més li plauria seria el Projecte Manresa-Mauthausen, adreçat als estudiants de secundària". Ells són la pedra angular d'un futur que ha de liderar la defensa de la dignitat humana contra "la barbàrie". Una idea que ha apuntalat l'alcalde Aloy en un moment en què "els discursos d'odi proliferen".

Quina Catalunya tindríem ara si aquell talent s'hagués pogut desenvolupar? s'ha preguntat en públic Redó. No hi ha resposta. El director del Memorial Democràtic, Font Agulló ha definit l'homenatjat manresà com a "l'antídot a la banalització dels totalitarismes i a la tergiversació històrica". Un escriptor amb una obra "canònica" que per mitjà de la ficció va introduir el lector a l'horror. Més real que la realitat. Per continuar-lo recordant, la institució i l'entitat de memòria manresana col·laboraran amb tot un seguit d'activitats per tornar-lo a posar, de nou, a primera línia. I més jazz. El personatge que va introduir el gènere a Manresa. Una música "lliure" que odiaven els nazis. Però això, el 1932, Amat-Piniella no ho sabia.