El cementiri de Berga acollirà el novembre l'homenatge a Aurora Bertrana, que avui fa 50 anys que moria a la capital berguedana

Escriptora, viatgera, periodista, música, conferenciant, pionera i dona avançada al seu temps. Avui fa exactament 50 anys que moria a l'hospital de Berga Aurora Bertrana i Salazar. Darrere seu deixava una personalitat insòlita en les lletres catalanes: figura intel·lectual pública en l'època de la República, el seu caràcter cosmopolita i les seves reflexions allunyades de la moral imperant van escandalitzar la societat del moment. La seva originalitat rau també en el cultiu de gèneres com la literatura de viatges o la magna obra memorialística amb què conclou la seva bibliografia.Va ser enterrada al nínxol de la família Cardona, que la van ajudar durant la seva malaltia i la van acompanyar fins al final. I serà en el cementiri municipal on se celebri, el 9 de novembre (12.30 h), l’acte institucional d’homenatge a una autora moderna i incòmoda, que qüestionava els convencionalismes de la seva època. La recuperació d'Aurora Bertrana, apuntalada per les efemèrides, ha tornat a irrompre amb força amb la reedició de les seves obres. Com les seves memòries, que va començar a escriure a començaments dels anys 70, a Vilada, i que estan sent reeditades. Però no només. Berga recorda l’autora amb la "Ruta dels exiliats", una proposta turística que ressegueix el pas de Bertrana per la comarca.

Girona, la ciutat on va néixer el 29 d’octubre de 1892, i Berga, la ciutat on va morir un 3 de setembre de 1974, han programat conjuntament una vintena d’activitats al llarg d’aquesta tardor per tal de commemorar el mig segle de la mort de Bertrana. El gruix dels actes començaran a Berga a partir del 12 de setembre amb l'exposició Aurora Bertrana: el virus de l'aventura, una mostra que es va estrenar el 2017 en la commemoració de l'Any Bertrana (que recordava l'escriptora i el seu pare, Prudenci Bertrana) i que recorre la vida de l'autora en tres etapes: la viscuda a Ginebra; la del viatge a la Polinèsia, i la catalana. La mostra es podrà veure fins l'11 de novembre a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. En aquest mateix equipament, el 17 de setembre (20 h), es farà un club de lectura sobre l'obra Vent de Grop, amb la participació de Neus Real Mercadal; la xerrada "Aurora Bertrana i el Lyceum Club", a càrrec de Vicenç Massana, el 8 de novembre (19 h) i la presentació del llibre Aurora Bertrana. Partidària de la Vida, de Mariàngela Vilallonga, presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, el 9 de novembre (11 h).

Cementiri de Berga

Amb la biblioteca, el cementiri municipal, on hi ha la tomba d'Aurora Bertrana, serà l'altre escenari de la commemoració. A més de l'acte institucional que clourà l'efemèride, el cementiri acollirà una visita teatralitzada "Flors per l'Aurora", a càrrec dels berguedans Tràfec Teatre (dijous, 31 d'octubrer, a les 17 i a les 20 h); i una lectura drmatitzada i visita guiada, titulada "Aurora Bertrana: el peix blanc", a càrrec de Toni Gol (divendres 1 de novembre, a les 17.30 h). La programació definitiva d'homenatge s'ha presentat avui a Girona, coincidint amb la data de la mort de l'escriptora, amb la segona tinenta d’alcaldia i regidora de Drets Culturals de l’Ajuntament de Berga, Rosa Rodríguez; l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats i Bartrina; el cap del Servei de Biblioteques de l’Ajuntament de Girona, Artur Iscla; la presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, Mariàngela Vilallonga. Rosa Rodríguez ha remarcat la importància de col·laborar en una programació conjunta: "A Berga tenim la sort de tenir Aurora Bertrana enterrada al municipi, però més enllà d'això tenim la tasca d'homenatjar l'escriptora com cal. En aquest sentit, valorem l'impuls i la tasca de la Fundació Prudenci Bertrana a l'hora de posar en relleu la figura i el llegat d'Aurora Bertrana en diversos àmbits”. A Girona, es faran rutes literàries, exposicions i conferències.