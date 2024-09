Una tardor tant de ciències com de lletres

L'inici de curs sempre comporta novetats, i, a l'espai cultural MoMa, a Manresa, es presenten en forma de tallers culturals per adults. Les inscripcions per les 13 propostes sobre art i pensament, història, expressió i creativitat, natura i ciència, i salut i activitat física ja estan obertes. Els tallers s'impartiran d'octubre a desembre a l'espai cultural que es va inaugurar el passat mes de març al passatge del Ginjoler i que acull, també, l’escola d’idiomes homònima (abans situada a l'Avinguda de les Bases).

Impartits per professionals i en grups reduïts d'entre quatre i dotze alumnes, els tallers aprofundiran en astronomia, història, història de l’art, òpera, filosofia, ioga, dibuix, cinema, escriptura creativa, nutrició i fotografia. Tenen una durada d'entre 6 i 10 sessions i la majoria comencen la primera setmana d'octubre.

Localisme, art, salut i ciència

Molt lligades al territori, algunes de les propostes versen tant sobre el Modernisme català a Un art total: el Modernisme català, a càrrec de Diana Rossell; com sobre la història moderna de Catalunya a Història de la Catalunya moderna: de l’abolició de l’Antic Règim fins a la transició democràtica amb Francesc Comas; o, fins i tot, sobre les muralles, fàbriques, edificis i personatges que han definit la ciutat a Passejades històriques per Manresa, una iniciativa del Centre d'Estudis del Bages.

Igualment, l'espai cultural presenta també tallers de caràcter més artístic com ara El procés de realització d’un llargmetratge de Gerard Quinto, Escriptura creativa: l’art de narrar històries amb Eva Ferrer Paniagua, Llum i paisatge: fotografia a l’aire lliure a càrrec de Lin Aquino o Aprèn a dibuixar a través dels grans mestres amb Àngels Comellas. Un contacte amb grans figures del món de l'art que també apareix en la proposta més musical del cicle: L’Òpera alemanya: de Mozart a Alban Berg que conduirà Guillaume Terrail.

L'espai MoMa tampoc ha deixat enrere ni les ciències naturals ni la salut i programa tallers com ara Disseccionem els grans temes de la Filosofia, a càrrec de Lluís Cerarols i Observant el cosmos: introducció a l’astronomia amb Ferran Sebarroja o bé, des d'una perspectiva més física, Viure 3.0: Hàbits per viure més i millor de Mireia Vilafranca i dos cursos de Ioga (Hatha i Vinyasa) que impartirà Vicente Castañar.

Les inscripcions per als 13 tallers ja es poden fer presencialment al centre (Passatge del Ginjoler, 4) de 9:30 a 13:30 h i de 15:30 a 20 h, per correu electrònic a moma@momaespaicultural.com i per telèfon al 937 014 920. Més informació a: https://momanewschool.com/momaespaicultural/

Els tallers culturals

Art i pensament Un art total: el Modernisme català Dia: Divendres de 10:30 a 12:00 h

Professora: Diana Rossell

Data d’inici: 4 d’octubre del 2024

Preu: 130 € Disseccionem els grans temes de la Filosofia Dia: Dimarts de 10:00 a 11:30 h

Professor: Lluís Cerarols

Data d’inici: 8 d’octubre del 2024

Preu: 130 € El procés de realització d’un llargmetratge Dia: Dijous de 19:00 a 20:30 h

Professor: Gerard Quinto

Data d’inici: 7 de novembre del 2024

Preu: 80 € L’Òpera alemanya: de Mozart a Alban Berg Dia: Dimecres de 10:30 a 12:30 h

Professor: Guillaume Terrail

Dates de les sessions: 6 sessions cada 2 setmanes (2/10, dll. 21/10, 6/11, 20/11, 4/12 i 18/12)

Preu: 100 €

Història Història de la Catalunya moderna: de l’abolició de l’Antic Règim fins a la transició democràtica Dia: Dimecres de 10:00 a 11:30 h

Professor: Francesc Comas

Data d’inici: 9 d’octubre del 2024

Preu: 130 € Passejades històriques per Manresa Dia: Dijous de 18:00 a 19:30 h

Professor/a: a càrrec Centre d’Estudis del Bages

Data d’inici: 10 d’octubre del 2024

Preu: 130 €

Expressió i creativitat Escriptura creativa: l’art de narrar històries Dia: Dimarts de 19:00 a 20:30 h

Professora: Eva Ferrer Paniagua

Data d’inici: 1 d’octubre del 2024

Preu: 130 € Llum i paisatge: fotografia a l’aire lliure Dia: Dijous de 10:00 a 12:00 h

Professora: Lin Aquino

Data d’inici: 10 d’octubre del 2024

Preu: 125 € Aprèn a dibuixar a través dels grans mestres Dia: Dimarts de 10:00 a 11:30 h

Professora: Àngels Comellas

Data d’inici: 1 d’octubre del 2024

Preu: 130 €

Natura i ciència Observant el cosmos: introducció a l’astronomia Dia: Dimarts de 19:00 a 20:30 h

Professora: Ferran Sebarroja

Data d’inici: 8 d’octubre del 2024

Preu: 130 €