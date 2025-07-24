Patrimoni artístic
La justícia ordena al MNAC que entregui les pintures murals de Sixena en set mesos
La jutge dona la raó al cronograma plantejat pel Govern aragonès i dona un termini de deu dies a la representació de Catalunya perquè plantegi un cronograma alternatiu, però no hi ha recurs
David López
Nova clatellada judicial al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). La jutge del jutjat de primera instància i instrucció núm. 2 d’Osca ha dictat ordre general d’execució definitiva de la sentència 61/2016, de 4 de juliol, confirmada íntegrament per la sentència del Tribunal Suprem 824/2025, de 27 de maig, que l’obliga a entregar les pintures murals del Monestir de Vilanova de Sixena en un termini màxim de set mesos com sol·licitava el Govern d’Aragó.
El pronunciament judicial és «a favor dels executants», tant la DGA com la representació legal de Vilanova de Sixena, davant el MNAC –la part executada– perquè, per aquesta, «es restitueixi la sala capitular del Monestir de Vilanova de Sixena (Osca) les pintures murals que s’enumeren al document número 11 de la demanda interposada pel lletrat de la comunitat autònoma d’Aragó en el Procediment Ordinari 61/2014 del qual va conèixer aquest jutjat».
Amb aquesta resolució judicial, «es requereix a la part executada perquè, en el termini de set mesos, conforme al cronograma de terminis plantejat pel Govern d’Aragó, compleixi en els seus propis termes el que estableix el títol executiu», o que, en el seu defecte, «proporcioni, en un termini de deu dies, un cronograma alternatiu» i, en aquest cas, es resoldrà sobre aquesta proposta. «No hi ha cap recurs, sense perjudici de l’oposició que pugui formular l’executat, d’aquí a deu dies següents a la notificació d’aquesta interlocutòria», ha informat l’Executiu autonòmic partint d’aquesta enèsima resolució judicial.
«La resolució s’acompanya d’un decret de mesures executives que acull les mesures sol·licitades pel Govern d’Aragó pel que fa a permetre l’accés als tècnics designats pel Govern d’Aragó a les sales número 16 i 17 del MNAC durant el temps que es requereixi, amb les dues sales tancades al públic», ha afegit la DGA.
«L’accés, durant tot el temps que els tècnics del Govern d’Aragó requereixin i amb tots els mitjans auxiliars que ells considerin necessaris, s’haurà de fer amb les dues sales expositives totalment tancades al públic. Aquest accés, tant a les mateixes pintures com al seu sistema de muntatge expositiu actual, inclourà també l’accés a la documentació vinculada que es conserva als arxius del MNAC, amb l’objectiu de garantir-ne la recepció amb totes les garanties de conservació i seguretat», detalla el comunicat oficial del Govern aragonès.
Per la seva banda, la jutge també ordena al MNAC que permeti «l’accés a totes les dades sobre les condicions mediambientals (temperatura i humitat relativa) d’aquestes sales i d’aquelles sales on els fragments han estat exposats anteriorment des del seu ingrés al MNAC». «El MNAC permetrà com a primera actuació per part del Govern d’Aragó dur a terme un aixecament fotogramètric de les sales 16 i 17 amb tots els seus fragments exposats, precisant que la sala 16 haurà de ser buidada prèviament de contingut expositiu (vitrines), així com el control de lluminàries segons convingui en el moment de l’actuació en el termini més breu possible», afegeix el comunicat.
