Digues-me on viatges i et diré quin llibre t'has d'endur
Selecció de novel·les i obres de ficció que tenen un país o una ciutat com a escenaris de la trama
Qualsevol moment és bo per deixar-se endur per la màgia de la literatura. A l'estiu, hi ha qui té més temps per llegir i qui prefereix un gènere per sobre d'un altre. En qualsevol cas, aquest article apunta un grapat de novel·les i ficcions amb països i ciutats com a protagonistes destacats.
Londres cosmopolita
Caledonian Road és una carretera interior del barri d'Islington i el títol d'una novel·la d'Andrew O'Hagan que ha fet fortuna a la Gran Bretanya i enguany l'ha traduït Més Llibres al català. Un retrat del Londres contemporani que posa el dit a la nafra de les fractures de la societat britànica a través del relat de la caiguda d'un intel·lectual de renom. De la capital anglesa n'han escrit molts autors, amb Dickens al capdavant -L'Avenç va treure fa dos anys "Passejades nocturnes", un text en part autobiogràfic on el protagonista camina de nit per la ciutat- i amb obres tan remarcables com "Fiebre en las gradas" (Anagrama), de Nick Hornby, amb la passió futbolística per l'Arsenal al centre.
I encara un altre llibre de gruix: "Carrer Londres 382" (Anagrama, 2025). L'autor, Philippe Sands, és un advocat que va participar en un dels casos penals més importants des dels judicis de Nuremberg, després de la detenció del dictador de Xile, Augusto Pinochet, a Londres. Temps després, va trobar una carta d'un antic líder nazi, Walther Rauff, amb consells sobre la manera de fugir de les autoritats després de l'ensulsiada alemanya a la Segona Guerra Mundial. Sands va trobar un vincle entre els dos casos.
Llums i ombres de París
Els fets inexplicables que tenen lloc a l'Òpera Garnier de París ens són ben coneguts, amb la desaparició de la diva Christine Daaé al capdavant. Un punt de partida amb el qual Gaston Leroux trama "El fantasma de l'Òpera" (Adesiara, 2025). De figures imaginàries també tracta el clàssic "Notre-Dame de París" que va escriure Victor Hugo. Edicions de 1984 ha tret una nova edició d'aquest monument literari ambientat en el París del segle XV.
Més recents són les tribulacions d'en Victor Bâton, el protagonista d'"Els meus amics" (La Segona Perifèria, 2025), d'Emmanuel Bove. El personatge en qüestió és un veterà de la guerra que malviu en una pensió als suburbis de París, un solitari que no congenia amb la gran ciutat moderna.
Roma eterna
No es pot viatjar a Roma i no portar un Pasolini a la maleta. El segell manresà L'Agulla Daurada va publicar fa uns mesos la traducció de "Xavals de carrer", on uns nois dels suburbis de la capital italiana durant els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial veuen passar els dies sense expectatives.
També a la Roma de la postguerra s'ubica la història de, valgui la redundància, "La Història" (Quaderns Crema, 2025). Natalia Ginzburg va dir d'aquesta novel·la que és la més bella del segle XX. L'Ida Ramundo, una mestra d'escola d'origen jueu, i el seu fill petit Useppe són la mirada que acompanya el lector per la guerra i els anys posteriors a les barriades perifèriques de la ciutat eterna.
Berlín marca el pas
Edicions de 1984 ha recuperat la traducció catalana de "Berlín Alexanderplatz", una novel·la d'Alfred Döblin que data del 1929 i descriu com poques vegades s'ha fet el Berlín d'entreguerres a través de l'anhel d'en Franz Biberkopf per sortir dels baixos fons i cercar un futur.
El Berlín del segle XXI és l'escenari de "Les perfeccions" (Anagrama, 2023), de Vincenzo Latronico. L'Anna i en Tom són dos joves dissenyadors gràfics que s'instal·len a la capital alemanya per tastar-ne la llibertat, però la rutina se'ls acaba menjant.
Vida i mort als Balcans
Autora britànica i filla de mare bosniana, Priscilla Morris revisita el Sarajevo assetjat dels primers anys 90 a "Papallones negres" (Periscopi, 2025). La Zora és una artista i professora que envia la seva mare i el seu marit a Anglaterra quan la violència torna a la ciutat; ella es queda i, amb la guerra al damunt, començar a teixir una xarxa d'amistats i coneixences per fer surar la vida enmig de la mort.
Per entendre la desfeta iugoslava i les seves conseqüències cal passejar-se per les pàgines d'"El Museu de la Rendició Incondicional" (Angle, 2024), de Dubravka Ugresic, un exercici de memòria de l'autora a partir de les fotografies. La necessitat de preservar el record de la vida abans de la guerra i l'exili batega en aquesta joia narrativa.
I encara un tercer títol que Periscopi va publicar el 2020 i la lectura del qual no deixa indiferent: "Atrapa la llebre", de Lena Bastasic. El retorn al poble de Bòsnia del que va marxar fa més d'una dècada, per ajudar una amiga de la infància, transporta la Sara a una realitat que ja no sent com a seva.
Per la seva part, és interessant seguir les passes de les obres que està traduïnt el manresà Jordi Cumplido per a L'Agulla Daurada, el segell de ficció de la cooperativa manresana Kult. El trauma de la guerra és l'eix sobre el que pivota "El temps de la collita", de Magdalena Blazevic.
Moscou indesxifrable
L'auge de Vladímir Putin en una novel·la: "El mag del Kremlin" (Edicions 62, 2023), de Giuliano da Empoli. A través de la narració d'un antic productor de televisió d'entreteniment, el lector viatja al cor de la Rússia contemporània, en un Moscou d'oligarques i antics funcionaris del règim del qual n'emergeix la figura totpoderosa de l'autoritari president Vladímir Putin.
La fecunda tradició de la literatura russa ha llegat novel·les immortals, des de les "Ànimes mortes" de Gogol al "Crim i càstig" de Dostoievski. Tot i que l'autor, Amor Towles, és nord-americà, "Un cavaller a Moscou" s'ambienta en la capital russa amb la història d'un comte que, l'any 1922, és condemnat per un tribunal bolxevic a viure reclòs al gran hotel Metropol. Un escenari des del qual serà testimoni privilegiat dels canvis del país.
En el camp de la narrativa de no-ficció, és imprescindible anotar "El meu país estimat" (La Segona Perifèria, 2025), de la periodista Ielena Kostiutxenko. Una crònica afilada de la deriva autoritària de la Rússia de Putin.
Nostàlgia i esperança a l'Europa de l'Est
Molt s'ha escrit sobre el trànsit a la democràcia dels països de l'antiga Europa comunista. De l'esperança per la llibertat al desencís per les promeses incomplertes del capitalisme en parlen textos de gran qualitat com la novel·la "El refugi del temps" (Periscopi, 2024), del búlgar Gueorgui Gospodinov. Una obra imponent i original i una gran reflexió sobre l'enyor del passat davant la falta d'il·lusions del present i el futur, amb Sofia (Bulgària) com un dels eixos d'un relat que transita per tot el continent europeu.
La mirada d'una nena al món que l'envolta és al darrere de dues novel·les que retraten la fi de les dictadures del Teló d'Acer: "La casa limón" (Tusquets, 2024), de Carina Oproae, i "Libre" (Anagrama, 2023), de Lea Ypi, ambientades en la caiguda de la Romania de Ceacescu i de l'Albania estalinista d'Enver Hoxha, respectivament. Amb veu de dona també recorre l'Europa soviètica "Luciérnaga", que li va fer merèixer el Premio Lumen 2024 a Natalia Litvinova. La protagonista és una noia que neix a pocs quilòmetres de Txernòbil l'any de l'explosió. Un text per trencar silencis d'una època on parlar i existir era perillós.
La Xina mil·lenària
La nova edició que publica Proa d'"El llibre de les meravelles" (2025) ens permetrà viatjar amb la imaginació alhora que amb l'avió a través de la ruta de la Seda. Considerat un dels grans clàssics de la literatura de viatges, l'odissea que va emprendre Marco Polo fins a la Xina del Kublai Khan ens transporta a un món d'exotisme il·limitat.
El món és molt gran
Podem viatjar a la Corea convulsa del maig del 1980 amb "Actes humans" (La Magrana, 2024), de la Nobel Hang Kang: un jove que busca el cadàver d'un amic és un dels personatges d'una novel·la sobre la brutal repressió que va exercir a Gwangju la dictadura militar de Jeon Duhwan. Dels Estats Units, Angle ens ha fet arribar "De quatre grapes", de Miranda July, sobre una artista de cert renom que pren la decisió de creuar el país de Los Angeles a Nova York, però als afores de la ciutat de partida s'atura en un motel vulgar i el viatge pren un rumb insospitat. A Angola, després de la guerra, en Félix, un negre albí, ven passats falsos per fer negoci aprofitant la necessitat de la gent de tenir un relat acceptable per aspirar a un futur tranquil: aquest és l'argument de la novel·la "El venedor de passats" (Periscopi, 2025), de José Eduardo Agualusa. Per als amants de la cultura japonesa, "Les receptes perdudes dels Kanogawa" (La Magrana, 2025), el tercer lliurament de la sèrie d'Hisashi Kashiwai amb sis històries basades en la gastronomia i la taverna Kamogawa.
La darrera recomanació és per Palestina amb "Algun dia tothom hi haurà estat sempre en contra" (L'Altra, 2025), del periodista Omar El Akkad, qui el 25 d'octubre del 2023 va escriure el següent tuit: «Algun dia, quan ja no sigui perillós, quan dir les coses pel seu nom ja no tingui conseqüències, quan sigui massa tard per exigir responsabilitats a ningú, tothom hi haurà estat sempre en contra». Una denúncia de la hipocresia occidental, el silenci dels mitjans i el paper galdós de les esquerres benpensants.
Tensió i festa a les Balears
Laia Aguilar situa a Formentera la trama de la novel·la "Tots aquells mars" (Columna, 2024), la història de la Julieta, qui després de la desaparició de la seva germana petita torna a l'illa per cuidar l'àvia Matilde. Un retorn que desperta els fantasmes del passat i l'enfrontament amb la seva mare, l'Helena. Tensió familiar i intriga per llegir en les llargues hores de platja.
Joan Llinàs situa a Mallorca els relats del llibre "Hotel Universal" (La Magrana, 2025), un compendi de fons biogràfic, ja que s'inspira en l'hotel dels avis de l'autor, per on desfilen les fantasies que projecta l'illa en els turistes.
I Barcelona: la d'ahir i la d'avui
L'escriptor irlandès Colm Tóibín va escriure a principis dels 90 un "Homenatge a Barcelona" que ara revisita en una edició d'Ara Llibres amb un pròleg actual. Era una ciutat que encara no estava envaïda pels turistes, on els veïns compraven peix a la Boqueria i el carrer Ample estava ple de botigues de música.
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- Tres ferits un accident entre un cotxe i un camió que obliga a tallar la C-16 a Cercs
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar